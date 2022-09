Logitech prezentuje nową ofertę myszy i klawiatur ’Designed for Mac’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech przedstawił dzisiaj nową serię produktów „Designed for Mac", stworzoną z myślą o bezproblemowej i niezawodnej współpracy z komputerami Mac w różnych konfiguracjach oraz przypadkach ich użycia. Nowa kolekcja obejmuje klawiaturę MX Mechanical Mini dla komputerów Mac, mysz MX Master 3S dla komputerów Mac, mysz Lift dla komputerów Mac oraz klawiaturę K380 Bluetooth dla komputerów Mac w nowym, jagodowym kolorze. Pierwsza klawiatura mechaniczna firmy Logitech zoptymalizowana dla komputerów Mac, dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym, posiada układ klawiatury dla komputerów Mac z możliwością dostosowania skrótów oraz innych opcji personalizacji dzięki Logi Options+.







Klawiatura MX Mechanical Mini dla komputerów Mac jest wyposażona w niskoprofilowe przełączniki Tactile Quiet i inteligentne podświetlenie Smart Backlighting, które pozwala na wygodną I niezakłóconą pracę w różnych warunkach oświetleniowych. Pozwala na podłączenie do trzech różnych urządzeń Apple dla macOS, iPadOS lub iOS za pomocą Easy-Switch i ładowanie podczas pracy za pomocą kabla USB-C.



Mysz MX Master 3S dla komputerów Mac

Następczyni popularnej myszy dla zaawansowanych użytkowników komputerów Mac - MX Master 3S - dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym, łączy to, co użytkownicy jej poprzedniczki już pokochali, z nowymi funkcjami zapewniającymi najwyższy komfort, wydajność i płynność pracy. Rolka elektromagnetyczna MagSpeed pozwala przewinąć 1000 linii na sekundę, a ustawienie DPI w zakresie od 1000 do 8000 umożliwia precyzyjną pracę na jednym lub wielu monitorach o wysokiej rozdzielczości.



MX Master 3S dla komputerów Mac posiada funkcję Quiet Clicks, działa na szkle, szybko ładuje się za pomocą kabla USB-C podczas użytkowania i może podłączyć się do trzech różnych urządzeń Apple w macOS i iPadOS za pomocą Easy-Switch.



Mysz Lift dla komputerów Mac

Lift dla komputerów Mac to pionowa mysz ergonomiczna, stworzona z myślą o całodniowej wygodzie, idealna dla osób o małych i średnich dłoniach. Opracowana i przetestowana w laboratorium Logitech Ergo, mysz Lift dla komputerów Mac o kącie 57° ustawia dłoń w naturalnej pozycji uścisku dłoni. Dzięki temu nadgarstek jest mniej obciążony przez cały dzień, a ramię i górna część ciała przyjmują bardziej naturalną postawę.



Klawiatura K380 Multi-Device Bluetooth dla komputerów Mac (Blueberry)

Klawiatura K380 Multi-Device to nowoczesna klawiatura o minimalistycznym układzie, która doskonale integruje się z urządzeniami Apple i bezproblemowo z nimi współpracuje. Ta lekka, zajmująca niewiele miejsca klawiatura, dostępna w nowym kolorze Blueberry - jagodowym - zapewnia komfort i wygodę pisania w stylu komputera stacjonarnego, niezależnie od tego, gdzie jesteś - w domu czy w podróży. Wyprofilowane klawisze pozwalają na płynne i bardzo ciche pisanie, a dzięki funkcji Easy-Switch można ją podłączyć do MacBooka, iPada lub iPhone’a jednym naciśnięciem przycisku.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech