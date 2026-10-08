2026-10-08 14:06
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

Obrazek Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

Firma Logitech zaprezentowała dziś Rally Speaker 2 Pro i Rally Speaker 2 Max - systemy audio zaprojektowane w celu dostarczania niezwykle precyzyjnego dźwięku do bardzo dużych sal konferencyjnych i przestrzeni szkoleniowych. Modele Rally Speaker 2 Pro i Max wykorzystują opatentowaną przez firmę Logitech technologię Sound Shape i stanowią debiut firmy na rynku profesjonalnych rozwiązań audiowizualnych AV. W dużych salach, takich jak sale zarządów czy przestrzenie, które można dzielić na mniejsze pomieszczenia, zapewnienie równomiernego dźwięku jest szczególnie trudne. Stosowane obecnie głośniki sufitowe wiążą się często z kosztowną instalacją i skomplikowanym okablowaniem. Dźwięk może też odbijać się od ścian i sufitu, powodując echo i zmęczenie. Rally Speaker 2 Pro i Rally Speaker 2 Max zostały zaprojektowane jako rozwiązanie montowane z przodu pomieszczenia. Dzięki technologii Sound Shape mają zapewniać równomierny dźwięk w całej sali, bez konieczności instalowania rozbudowanego systemu głośników sufitowych.



Jak działa technologia w głośnikach Rally Speakers Pro i Max:
- 32 mikro-głośniki działają wspólnie: zamiast dwóch lub trzech standardowych głośników, Rally 2 Speaker Pro wykorzystuje matrycę 32 mikronapędów umieszczonych w jednym soundbarze montowanym z przodu. Model Rally 2 Speaker Max jeszcze bardziej zwiększa zasięg dźwięku w pomieszczeniu dzięki 64 głośnikom.
- Efekt „latarki”: standardowe głośniki rozpraszają dźwięk we wszystkich kierunkach, odbijając go od ścian i sufitu. Rally Speaker 2 Pro działa jak precyzyjnie skupiony reflektor, kierując precyzyjne wiązki dźwięku dokładnie tam, gdzie są potrzebne, bez zbędnych odbić.
- Kontrola fal: urządzenie wykorzystuje właściwości fal dźwiękowych tak, aby wzmacniać dźwięk w wybranych kierunkach i ograniczać jego rozchodzenie się tam, gdzie nie jest potrzebny.
- Jednolita głośność w całej sali: w 12-metrowym pomieszczeniu tradycyjne głośniki drastycznie tracą na głośności wraz z odległością od źródła dźwięku. W przypadku Rally Speaker 2 Pro ubytek energii jest porównywalny do poziomu ludzkiego oddechu. Dzięki temu dźwięk brzmi identycznie zarówno w pierwszym, jak i w ostatnim rzędzie.

Międzynarodowe sale zarządu przyszłości: nowe możliwości
Logitech pokazał również rozwijaną koncepcję wykorzystania technologii Sound Shape w wielojęzycznych spotkaniach. Dzięki bardzo precyzyjnemu kierowaniu dźwięku Rally Speaker 2 Max może docelowo wysyłać dwa różne strumienie audio do przeciwległych części tej samej sali. W praktyce oznaczałoby to możliwość prowadzenia spotkania, podczas którego uczestnicy po jednej stronie pomieszczenia słyszą np. angielską wersję wypowiedzi, a po drugiej - francuską, bez wzajemnego zakłócania się obu ścieżek audio. Logitech ściśle współpracuje z partnerami nad wykorzystaniem tej technologii razem z funkcjami tłumaczenia podczas spotkań w Microsoft Teams i Zoom.

Dostępność
Głośniki Rally Speaker 2 Pro oraz Rally Speaker 2 Max można już testować w Logitech Experience Center w Dolinie Krzemowej. Komercyjna dostępność obu modeli planowana jest na lato 2027 roku.




Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

źródło: Info Prasowe - Logitech
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