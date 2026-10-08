Logitech prezentuje przełomową technologię Sound Shape

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś Rally Speaker 2 Pro i Rally Speaker 2 Max - systemy audio zaprojektowane w celu dostarczania niezwykle precyzyjnego dźwięku do bardzo dużych sal konferencyjnych i przestrzeni szkoleniowych. Modele Rally Speaker 2 Pro i Max wykorzystują opatentowaną przez firmę Logitech technologię Sound Shape i stanowią debiut firmy na rynku profesjonalnych rozwiązań audiowizualnych AV. W dużych salach, takich jak sale zarządów czy przestrzenie, które można dzielić na mniejsze pomieszczenia, zapewnienie równomiernego dźwięku jest szczególnie trudne. Stosowane obecnie głośniki sufitowe wiążą się często z kosztowną instalacją i skomplikowanym okablowaniem. Dźwięk może też odbijać się od ścian i sufitu, powodując echo i zmęczenie. Rally Speaker 2 Pro i Rally Speaker 2 Max zostały zaprojektowane jako rozwiązanie montowane z przodu pomieszczenia. Dzięki technologii Sound Shape mają zapewniać równomierny dźwięk w całej sali, bez konieczności instalowania rozbudowanego systemu głośników sufitowych.







Jak działa technologia w głośnikach Rally Speakers Pro i Max:

- 32 mikro-głośniki działają wspólnie: zamiast dwóch lub trzech standardowych głośników, Rally 2 Speaker Pro wykorzystuje matrycę 32 mikronapędów umieszczonych w jednym soundbarze montowanym z przodu. Model Rally 2 Speaker Max jeszcze bardziej zwiększa zasięg dźwięku w pomieszczeniu dzięki 64 głośnikom.

- Efekt „latarki”: standardowe głośniki rozpraszają dźwięk we wszystkich kierunkach, odbijając go od ścian i sufitu. Rally Speaker 2 Pro działa jak precyzyjnie skupiony reflektor, kierując precyzyjne wiązki dźwięku dokładnie tam, gdzie są potrzebne, bez zbędnych odbić.

- Kontrola fal: urządzenie wykorzystuje właściwości fal dźwiękowych tak, aby wzmacniać dźwięk w wybranych kierunkach i ograniczać jego rozchodzenie się tam, gdzie nie jest potrzebny.

- Jednolita głośność w całej sali: w 12-metrowym pomieszczeniu tradycyjne głośniki drastycznie tracą na głośności wraz z odległością od źródła dźwięku. W przypadku Rally Speaker 2 Pro ubytek energii jest porównywalny do poziomu ludzkiego oddechu. Dzięki temu dźwięk brzmi identycznie zarówno w pierwszym, jak i w ostatnim rzędzie.



Międzynarodowe sale zarządu przyszłości: nowe możliwości

Logitech pokazał również rozwijaną koncepcję wykorzystania technologii Sound Shape w wielojęzycznych spotkaniach. Dzięki bardzo precyzyjnemu kierowaniu dźwięku Rally Speaker 2 Max może docelowo wysyłać dwa różne strumienie audio do przeciwległych części tej samej sali. W praktyce oznaczałoby to możliwość prowadzenia spotkania, podczas którego uczestnicy po jednej stronie pomieszczenia słyszą np. angielską wersję wypowiedzi, a po drugiej - francuską, bez wzajemnego zakłócania się obu ścieżek audio. Logitech ściśle współpracuje z partnerami nad wykorzystaniem tej technologii razem z funkcjami tłumaczenia podczas spotkań w Microsoft Teams i Zoom.



Dostępność

Głośniki Rally Speaker 2 Pro oraz Rally Speaker 2 Max można już testować w Logitech Experience Center w Dolinie Krzemowej. Komercyjna dostępność obu modeli planowana jest na lato 2027 roku.





















źródło: Info Prasowe - Logitech