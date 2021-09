Logitech przedstawia klawiaturę MX Keys Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś nowe klawiatury MX Keys Mini i MX Keys Mini dla komputerów Mac. Wszystkie najlepsze cechy MX Keys zostały zamknięte w nowej, minimalistycznej formie, która sprawdzi się w każdych warunkach. Nie ma znaczenia czy pracujesz na dużym biurku w studio, czy w domu. Pisz pewnie, wygodnie i stylowo na klawiaturze MX Keys Mini, stworzonej z myślą o wydajności, stabilności i precyzji. Klawisze MX Keys Mini zostały zaprojektowane w układzie Perfect Stroke i rozkładają siłę nacisku równomiernie na powierzchni, dzięki czemu każde naciśnięcie jest ciche, naturalne i płynne – nawet to przy krawędzi klawisza. Mniejszy rozmiar klawiatury umożliwia również wyrównanie ramion podczas siedzenia i pozwala umieścić mysz bliżej klawiatury, co przekłada się na lepszą postawę i ergonomię.







Zwiększona stabilność klawiszy optymalizuje szybkość reakcji, a wyczuwalne dotykiem wskazówki dotyczące ułożenia dłoni ułatwiają orientację palców i pozwalają zachować płynność pracy. W MX Keys Mini dostępne są trzy nowe funkcje: klawisz dyktowania (funkcja dostępna w systemach Windows i macOS, dostępna w wybranych krajach), klawisz wyciszania/wyłączania mikrofonu oraz klawisz emoji.



Oferując szybkie ładowanie przez USB-C, MX Keys Mini łatwo łączy do trzech urządzeń bezprzewodowych z Bluetooth Low Energy i jest kompatybilny z Windows, Chrome, Linux i Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth i odbiornikiem Logi Bolt USB. MX Keys Mini dla Mac jest zoptymalizowany dla macOS, iOS i iPadOS.



Klawiatury MX Keys Mini pasują do każdej osobowości dzięki trzem kolorom - różowemu, bladoszaremu i grafitowemu - i dobrze współgrają z myszami z serii Master, umożliwiając zbudowanie kompletnego zestawu MX.



Część plastikowych komponentów myszy MX Keys Mini jest wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR) - 30% w przypadku grafitu i 12% w przypadku jasnoszarego i różowego koloru. Program PCR firmy Logitech ilustruje zaangażowanie marki w projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju i zdolność do wprowadzania innowacji w celu nadania materiałom drugiego życia, co pomaga zmniejszyć wpływ naszej branży na emisję dwutlenku węgla.



Logitech MX Keys Mini i MX Keys Mini for Mac będą dostępne od dziś na stronie Logitech.com i u wielu sprzedawców na całym świecie. Sugerowana cena detaliczna MX Keys Mini i MX Keys Mini dla komputerów Mac wynosi 479 PLN. Klawiaturę MX Keys Mini dla firm będzie można kupić pod koniec października na wybranych rynkach.

































Źródło: Info Prasowe / Logitech