Logitech spełnia wymagania Engineered for Intel Evo Accessory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłosił, że jego produkty pozytywnie przeszły weryfikację Engineered for Intel Evo. Od teraz urządzenia peryferyjne Logitech spełniają surowe wymagania dotyczące niezawodności, interoperacyjności i bezpieczeństwa w ramach weryfikacji Intel Evo. Engineered for Intel® Evo™ wyznacza standardy dla najlepszych akcesoriów komputerowych i zapewnia — zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom — doskonałe użytkowanie laptopów z platformą Intel® Evo™. Zweryfikowane produkty zostały opracowane i przetestowane pod kątem spełnienia oraz przewyższenia surowych wymagań firmy Intel w zakresie funkcji i wydajności, oraz mogą pomóc w optymalizacji komunikacji, rozrywki i produktywności.







Produkty z serii biznesowej spełniające wymogi Engineered for Intel Evo:

MX Keys for Business

MX Master 3 for Business

MX Keys Combo for Business

MX Master 3S for Business

MX Keys Mini for Business

MX Keys Mini Combo for Business

MX Keys Combo for Business | Gen 2

Signature M650 for Business

Lift for Business



Produkty konsumenckie spełniające wymogi Engineered for Intel Evo:

MX Master 3S Wireless Mouse

MX Keys Keyboard

MX Keys Mini Keyboard

M650 Wireless Mouse

Lift Vertical Ergonomic Mouse













Źródło: Info Prasowe / Logitech