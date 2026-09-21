MARVO Magma M40 - Magnetyczna Dokładność

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jaką dziś kupić klawiaturę do grania i domowych zastosowań z nauce, pracy i rozrywce? Pewnie większość z Was powie bez wahania, że oczywiście mechaniczną. Ale będą też tacy, co wskażą w stronę konstrukcji z przełącznikami optycznymi, które w teorii działają przecież z prędkością światła. Jest jeszcze jedna technologia, trochę mniej popularna, bo do niedawna była ona dostępna tylko w bardzo drogich, topowych konstrukcjach klawiatur, a mianowicie wyposażone w switch’e magnetyczne. Klawiatury optycznie sterowane są bardzo szybkie i punkt sygnału realizowany jest w zasadzie zero-jedynkowo.





źródło: Klinika IN4

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