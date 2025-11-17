MEGOGO i YouTube łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MEGOGO, serwis streamingowy, oferujący telewizję online i bibliotekę VOD, ogłasza strategiczne partnerstwo z Google dotyczące współpracy w zakresie YouTube. Firmy wprowadzają na polski rynek nowe pakiety dla użytkowników, obejmujące dostęp do aktualnych treści dostarczanych przez MEGOGO oraz do kontentu YouTube Premium i YouTube Music w planie indywidualnym. Propozycja MEGOGO i YouTube łączy w sobie różnorodne potrzeby rozrywkowe użytkowników. Treści dla siebie znajdą tam przede wszystkim odbiorcy telewizji oraz miłośnicy filmów, seriali, fani muzyki, czyli każdy, kto ceni sobie czas, wygodę oraz wysoką jakość.







MEGOGO oferuje również dostęp do wczesnych premier, a także ekskluzywnych programów i transmisji sportowych. YouTube daje natomiast użytkownikom możliwość nieograniczonego korzystania z filmów i muzyki. Pakiety MEGOGO i YouTube Premium są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych użytkowników, którzy oczekują od codziennej rozrywki inteligentnych, płynnych i kompleksowych rozwiązań.



Wspólna propozycja MEGOGO i YouTube zawiera:

• plan subskrypcji pakietów MEGOGO Startowy + YouTube Premium (Start + YouTube Premium); Optymalny + YouTube Premium (Opty + YouTube Premium); Maksymalny + YouTube Premium (Maks + YouTube Premium) w planie indywidualnym, obejmujące telewizję, filmy, seriale, materiały edukacyjne, sport, treści audio i programy dla dzieci

• korzystniejszą propozycję w porównaniu z płatnością za obie usługi oddzielnie



Regularny, miesięczny koszt za pakiety wyniesie odpowiednio:

• Start + YouTube Premium - 34.99 PLN

• Opty + YouTube Premium - 64.99 PLN

• Maks + YouTube Premium - 79.99 PLN



Nowi subskrybenci będą mogli skorzystać z 30-dniowego okresu promocyjnego. Za każdy z wymienionych powyżej pakietów zapłacą wtedy odpowiednio: 29.99 PLN, 59.99 i 74.99 PLN.



W przypadku, w którym użytkownicy zdecydują się na zakup 3-miesięcznej subskrypcji, miesięczny koszt pakietów wyniesie tyle, ile w przypadku 30-dniowego okresu promocyjnego, czyli 29.99 PLN, 59.99 PLN, 74.99 PLN. Przełoży się to łącznie na kwoty wynoszące odpowiednio: 89,97 PLN, 179. 97 PLN oraz 224.97 PLN za 3 miesiące.













źródło: Info Prasowe - MEGOGO