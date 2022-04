MIO MiVue M40 – kamera dla motocyklisty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza propozycja MIO dla fanów jednośladów to kamera do rejestrowania zdarzeń drogowych rozgrywających się za plecami kierowcy. MIO MiVue M40 jest urządzeniem współpracującym z kamerą MIO MiVue M700 do rejestracji obrazu z przodu. Doposażenie tego rejestratora o kamerę wsteczną pozwoli utrwalić obraz z kompletem informacji jak jego data, godzina, prędkość poruszającego się motocykla oraz współrzędne lokalizacyjne. Niewielkie rozmiary urządzenia (60 x 60 x 22 mm) oraz masa 52 gramów sprawiają, że urządzenie można zainstalować w bezpiecznej i nieutrudniającej korzystanie z pojazdu lokalizacji z tyłu motocykla przy pomocy dołączonej ultramocnej dedykowanej taśmy dwustronnej 3M, bez obawy, że urządzenie odczepi się i zostanie zagubione.







Za to, aby ewentualny zarejestrowany materiał wideo przedstawiający agresywnego kierowcę za naszymi plecami był czytelny i jednoznaczny w ocenie przez funkcjonariuszy, dba wysokiej jakości matryca umożliwiająca zapis wideo w rozdzielczości Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Taka wysoka rozdzielczość pozwala na uwiecznienie bardzo szczegółowego obrazu, zawierającego nie tylko dokładnie widoczną rejestrację nagrywanego pojazdu, ale również samego kierowcę. Nawet jeżeli warunki oświetleniowe nie będą najlepsze, to uważany za bezkonkurencyjny przetwornik marki Sony STARVIS wsparty szklanym obiektywem z szerokim 130-stopniowym kątem widzenia i jasnością f1/6, gwarantuje dobrą widoczność, nawet po zmroku. Opracowana w laboratoriach MIO technologia Mio Night Vision jest najbardziej zaawansowaną na rynku w kwestii optymalizacji i korekcji rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Pozwala zapisać film o najlepszej jasności i płynności dzięki automatycznemu dostrajaniu obrazu, jego kontrastu i bogatych kolorach w najcięższych warunkach oświetleniowych.



Urządzenie jest w pełni wodoodporne, dlatego też idealnie nadaje się do korzystania z niego na motocyklu i to nie tylko w piękny słoneczny dzień. Kamera do działania wymaga kompatybilnego rejestratora, na przykład MIO MiVue M700.



Kamera MIO MiVue M40 jest dostępna u partnerów marki MIO w cenie 549 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Mitac