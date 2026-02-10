MOVA E20s Pro - Godny następca bestsellera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA, która przebojem wdarła się do polskich domów modelem E20, prezentuje jego udoskonaloną wersję – robota sprzątającego MOVA E20s Pro. Nowy model przynosi rewolucyjne zmiany w wydajności, oferując siłę ssania na poziomie aż 13 000 Pa przy zachowaniu atrakcyjnej ceny poprzednika – 869 zł. Sprzedaż rusza 11 lutego, a w ramach oferty na start, trwającej do 28 lutego 2026 roku, urządzenie będzie dostępne z rabatem -20%. MOVA E20s Pro to dowód na to, jak szybko rozwija się technologia sprzątania. Podczas gdy poprzedni model E20 oferował solidne 5000 Pa, jego następca podnosi poprzeczkę ponad dwukrotnie wyżej. Dzięki autorskiemu silnikowi TurboForce 6, osiągającemu prędkość 80000 obrotów na minutę, E20s Pro generuje potężną siłę ssania 13000 Pa.







Taki zapas mocy, w połączeniu ze skutecznością usuwania dużych cząstek przekraczającą 99,5%, sprawia, że nowy robot radzi sobie z zabrudzeniami, które dla poprzedniej generacji mogły stanowić wyzwanie – od głęboko ukrytego kurzu w dywanach po cięższe okruchy. Dodatkowym wsparciem jest system ultradźwiękowego wykrywania dywanów, który automatycznie zwiększa moc ssania (Carpet Boost).



Innowacyjny system Anti-Tangle: koniec z czyszczeniem szczotek

Największą zmorą użytkowników robotów sprzątających – w tym posiadaczy starszych modeli – były włosy i sierść owijające się wokół szczotek. W modelu E20s Pro inżynierowie MOVA zastosowali zupełnie nowe, potrójne rozwiązanie tego problemu. System obejmuje boczną szczotkę w kształcie litery „U”, która zamiast rozrzucać włosy, skutecznie je chwyta, oraz zmodernizowaną szczotkę główną w kształcie litery „V”. Kluczową nowością jest jednak grzebień przepływowy (Hair-Guiding Airflow Comb), który wykorzystuje pęd powietrza do rozczesywania włosów i kierowania ich bezpośrednio do zbiornika, chroniąc mechanizmy przed zablokowaniem.



Precyzyjna nawigacja i bezpieczeństwo

Podobnie jak jego poprzednik, MOVA E20s Pro wykorzystuje sprawdzoną nawigację laserową LDS Smart Pathfinder™ do tworzenia map i planowania tras. Nowy model został jednak wzbogacony o laser liniowy do unikania przeszkód (Single-line Laser Obstacle Avoidance). Dzięki temu rozwiązaniu robot znacznie lepiej rozpoznaje otoczenie, unikając kolizji z meblami czy pozostawionymi na podłodze przedmiotami, co czyni go urządzeniem bardziej autonomicznym i bezpiecznym dla domowego wyposażenia niż standardowe modele w tej klasie cenowej.



Wszechstronność 2w1 w standardzie

MOVA E20s Pro kontynuuje filozofię marki, oferując kompleksowe sprzątanie. Urządzenie łączy funkcję odkurzania z mopowaniem, dysponując zbiornikiem na kurz o pojemności 330 ml oraz 245-mililitrowym zbiornikiem na wodę. Elektroniczna kontrola dozowania wody pozwala na wybór jednego z trzech poziomów nawilżenia, dostosowując pracę robota do specyfiki podłóg. Za długi czas pracy odpowiada bateria o pojemności 3200 mAh, która pozwala na posprzątanie całego mieszkania bez konieczności ładowania w trakcie cyklu. Użytkownicy mogą sterować robotem za pomocą aplikacji oraz asystentów głosowych Google Home i Alexa.



Dostępność i promocja

Największym atutem MOVA E20s Pro jest jego stosunek ceny do możliwości. Mimo znaczących ulepszeń względem modelu E20 – w tym znacznie wyższej siły ssania i zaawansowanego systemu anty-wkręcania włosów – sugerowana cena katalogowa nowego modelu została utrzymana na poziomie 869 PLN. Co więcej, z okazji premiery producent przygotował wyjątkową ofertę. Od 11 do 28 lutego 2026 roku robot będzie dostępny z 20-procentowym rabatem, co czyni go bezkonkurencyjną propozycją na rynku. Urządzenie będzie można znaleźć w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na platformie Allegro.



















źródło: Info Prasowe - MOVA