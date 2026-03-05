MOVA E20s Pro Plus – luksusowe funkcje w budżetowym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

marka MOVA umacnia swoją pozycję lidera opłacalności, wprowadzając do szerokiej sprzedaży model E20s Pro Plus – robota, który luksusową technologię czyni standardem w segmencie budżetowym. Urządzenie jest już dostępne dla polskich konsumentów w największych sieciach handlowych oraz na platformie Allegro, oferując wysoką siłę ssania 13 000 Pa i inteligentną stację automatycznego opróżniania. To propozycja, która udowadnia, że zaawansowane sprzątanie nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. MOVA E20s Pro Plus to bezpośredni i znacznie udoskonalony następca dobrze znanego modelu E20 Plus. Nowa generacja przynosi rewolucyjny wzrost wydajności – siła ssania wzrosła z 5000 Pa (oferowanych przez model E20 Plus) do oszałamiających 13 000 Pa w nowym modelu, co stanowi skok o 46% względem poprzedniej generacji silników.







Urządzenie wykorzystuje autorski silnik TurboForce osiągający prędkość 80 000 obr./min, co pozwala na usuwanie zanieczyszczeń z głębokich szczelin i gęstych dywanów ze skutecznością przekraczającą 99,5% przy zbieraniu dużych cząstek. Dodatkowo robot posiada ultradźwiękowy czujnik, który automatycznie wykrywa dywany i aktywuje funkcję Carpet Boost, zwiększając moc dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.



Koniec z zaplątanymi szczotkami: system Anti-Tangle

Kluczowym wyróżnikiem modelu E20s Pro Plus jest rozbudowany system przeciwdziałający plątaniu się włosów, zaprojektowany z myślą o właścicielach zwierząt i osobach zmagających się z codziennym czyszczeniem szczotek. Potrójna ochrona opiera się na bocznej szczotce w kształcie litery U, głównej szczotce w kształcie litery V oraz innowacyjnym grzebieniu przepływowym (Hair-Guiding Airflow Comb). Zęby grzebienia generują specyficzny przepływ powietrza, który rozczesuje włosy i kieruje je prosto do wlotu, minimalizując ryzyko ich owinięcia wokół wałka lub zablokowania pojemnika na kurz.



Inteligencja 3DAdapt: Precyzja w każdym otoczeniu

W przeciwieństwie do wielu budżetowych rozwiązań, model E20s Pro Plus korzysta z zaawansowanej nawigacji laserowej LDS Smart Pathfinder, zapewniającej precyzyjne skanowanie 360° i błyskawiczne tworzenie map domu. System został wzbogacony o technologię 3DAdapt™, która wykorzystuje laser liniowy oraz czujniki podczerwieni do inteligentnego rozpoznawania i omijania przeszkód. Dzięki temu robot bezbłędnie omija przedmioty pozostawione na podłodze, takie jak buty czy kable, stając się urządzeniem całkowicie autonomicznym i bezpiecznym dla domowego wyposażenia.



90 dni spokoju dzięki stacji Auto-Empty

Komfort użytkowania podnosi nowoczesna stacja automatycznego opróżniania (Auto-Empty Base), która samoczynnie wysysa brud z robota do 4-litrowego, szczelnego worka. Rozwiązanie to pozwala na nawet 90 dni całkowicie bezobsługowego sprzątania, co znacząco ogranicza kontakt z kurzem i alergenami. E20s Pro Plus to także wszechstronne urządzenie 2w1, które jednocześnie odkurza i mopuje, wykorzystując 330-mililitrowy pojemnik na kurz oraz 245-mililitrowy zbiornik na wodę z 3-poziomową regulacją przepływu. Długi czas pracy gwarantuje bateria o pojemności 3200 mAh, a sterowanie ułatwiają asystenci Google Home i Amazon Alexa.



Luksus dostępny dla każdego: cena i promocja premierowa

Mimo wysokich parametrów, sugerowana cena katalogowa MOVA E20s Pro Plus została ustalona na poziomie zaledwie 1099 PLN. Z okazji premiery rynkowej producent przygotował wyjątkową ofertę – do 31 marca 2026 roku (lub wyczerpania zapasów) urządzenie jest dostępne z rabatem wynoszącym aż -27%. Urządzenie będzie można znaleźć w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na platformie Allegro.





















źródło: Info Prasowe - MOVA