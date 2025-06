MOVA V50 Ultra z kosmiczną siłą ssania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA wprowadza na polski rynek nowy flagowy robot odkurzająco-mopujący V50 Ultra, który wyznacza nowe standardy w automatycznym sprzątaniu. Wyposażony w innowacyjne technologie, takie jak system StepMaster do pokonywania przeszkód o wysokości do 6 cm, technologię FlexReach oraz rekordową siłę ssania 24 000 Pa, robot zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających gospodarstw domowych. MOVA V50 Ultra wyróżnia się przełomowym systemem StepMaster™, który pozwala na pokonywanie progów, stopni oraz niewielkich przeszkód. Robot radzi sobie z podwójnymi progami o łącznej wysokości do 6 cm (np. 4.2 cm + 1.8 cm) oraz z pojedynczymi stopniami o wysokości do 4.2 cm. Dzięki robotycznym wysuwanym nóżkom, które mogą podnosić podwozie, urządzenie z łatwością pokonuje wszelkie nierówności, takie jak progi drzwiowe czy listwy przypodłogowe, co eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia między pokojami.







Czystość w trudno dostępnych miejscach

Dzięki technologii FlexiRise Navigation, V50 Ultra doskonale radzi sobie z czyszczeniem pod niskimi meblami. Kompaktowa wysokość 89 mm umożliwia swobodne manewrowanie pod sofami, łóżkami i szafkami, docierając do miejsc zazwyczaj pomijanych przez tradycyjne odkurzacze. System FlexReach dodatkowo rozszerza możliwości sprzątania, pozwalając szczotce bocznej i nakładkom mopującym wysuwać się na odległość do 4 cm, co zapewnia dokładne czyszczenie narożników i trudno dostępnych krawędzi.



Technologia przeciw splątaniu

Jednym z kluczowych problemów przy korzystaniu z robotów odkurzających jest plątanie się włosów wokół szczotek. V50 Ultra rozwiązuje ten problem dzięki potrójnemu mechanizmowi przeciw splątaniu (Triple Anti-Tangle Mechanisms), który skutecznie zbiera włosy do 30 cm długości bez owijania ich wokół szczotek. System TroboWave DuoBrush w połączeniu z ekscentryczną szczotką boczną i specjalnymi szczoteczkami na kole wspomagającym eliminuje konieczność częstego czyszczenia urządzenia, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV SÜD.



Wyjątkowa siła ssania i inteligentne czyszczenie

Z imponującą siłą ssania do 24 000 Pa, V50 Ultra skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, w tym sierść zwierząt, kawałki jedzenia i drobny piasek. System CleanLift automatycznie rozpoznaje rodzaj powierzchni i dostosowuje strategię sprzątania – podczas wykrywania dywanów szczotka boczna unosi się na wysokość 10 mm, a nakładki mopujące podnoszą się na 10.5 mm lub zostają odstawione do stacji dokującej, chroniąc dywany przed zamoczeniem.



Zaawansowana technologia mopowania

Odkurzacz V50 Ultra jest wyposażony w innowacyjny system FlexiPress Mop Pad, który zapewnia dokładniejsze i efektywniejsze mopowanie. Pływający uchwyt nakładki mopującej może poruszać się w górę o 2 mm i w dół o 1 mm, a okrągła nakładka może regulować kąt do 5°, zapewniając ściślejszy kontakt z nierównymi powierzchniami. Nakładki mopujące obracają się z prędkością 260 obrotów na minutę i wywierają nacisk 8N na podłogę, co znacząco zwiększa skuteczność czyszczenia.



Kompleksowa stacja dokująca

Zaawansowana stacja dokująca V50 Ultra oferuje pełną automatyzację procesu konserwacji. System auto-konserwacji obejmuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz (z workiem o pojemności 3.2 litra wystarczającym na 75 dni pracy), mycie nakładek mopujących wodą o temperaturze 80°C, suszenie gorącym powietrzem (60°C) w ciągu 1 godziny, uzupełnianie wody ze zbiornika o pojemności 4 litrów oraz opcjonalne dozowanie detergentu. Pojemniki na czystą i brudną wodę mają odpowiednio 4.0 i 3.5 litra pojemności, co zapewnia długi czas pracy bez konieczności uzupełniania.



Innowacyjny system czyszczenia i suszenia

Stacja dokująca V50 Ultra wyposażona jest w system JetSpray Dryboard, który wykorzystuje 20 dysz rozpylających wodę o wysokiej temperaturze, zapewniając dokładne czyszczenie nakładek mopujących bez konieczności ręcznego szorowania. System ten skutecznie usuwa do 99.9% zabrudzeń z nakładek mopujących i szybko odprowadza brudną wodę, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i śladów wody. System OmniDry stanowi kolejną innowację, dbając o suszenie nie tylko nakładek mopujących, ale również pojemnika na kurz oraz worka na kurz. Funkcja ta redukuje nieprzyjemne zapachy, zapobiega tworzeniu się pleśni i wilgoci, wydłużając żywotność części oraz minimalizując potrzebę ich wymiany.



Technologia usuwania bakterii

Po zakończeniu samooczyszczania nakładek mopujących i suszenia gorącym powietrzem, V50 Ultra osiąga 99% skuteczność usuwania bakterii, zapewniając higieniczne sprzątanie. Światło UV wewnątrz otworu worka na kurz dodatkowo wspomaga proces automatycznego opróżniania, osiągając 99.98% redukcję bakterii.



Inteligentne rozpoznawanie zabrudzeń

MOVA V50 Ultra wykorzystuje technologię wykrywania zabrudzeń wspomaganą sztuczną inteligencją, która precyzyjnie identyfikuje różne rodzaje zabrudzeń, takie jak rozsypana mąka czy rozlana kawa. Po zidentyfikowaniu typu zabrudzenia, robot dostosowuje metodę czyszczenia, włączając lub wyłączając ssanie, regulując poziom wody czy unosząc szczotki w zależności od potrzeb.



Dedykowana pielęgnacja dywanów

Robot oferuje różnorodne strategie czyszczenia dywanów, dostosowane do ich rodzaju. Dla dywanów z długim włosiem, V50 Ultra automatycznie odczepia nakładki mopujące, stosując wyłącznie odkurzanie. W przypadku dywanów z krótkim włosiem, robot podnosi nakładki mopujące na wysokość 10.5 mm, zwiększa moc ssania i wykonuje intensywne czyszczenie, odkurzając dwukrotnie z mniejszą prędkością.



Innowacyjny system DuoSolution

Robot V50 Ultra wyposażony jest w system DuoSolution z dwoma niezależnymi pojemnikami: 400 ml na standardowy środek czyszczący oraz 200 ml na specjalistyczny środek do usuwania zapachów zwierząt. Ciepła woda (50°C) pomaga rozpuszczać uporczywe plamy i tłuszcz, co zwiększa skuteczność czyszczenia.



Dostępność i cena

MOVA V50 Ultra i V50 Ultra Complete dostępny jest w sprzedaży od 13 czerwca 2025 roku w największych sieciach handlowych w Polsce, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz al.to, a także na platformie Allegro. Sugerowana cena detaliczna wynosi 5549 PLN w podstawowej wersji z promocją na start -17%, a w wersji Complete z dodatkowymi akcesoriami sugerowana cena katalogowa wynosi 5 999 zł, z promocją na start -20%. Obowiązujące promocje trwają do 30 czerwca 2025 roku.