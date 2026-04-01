MOVA poszerza portfolio o asystenta AI i inteligentny sprzęt audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Zupełnie nowa kategoria lifestylowych urządzeń, w tym bezprzewodowe głośniki na każdą pogodę oraz osobisty asystent AI w formie ultrakompaktowego dyktafonu, to wiosenna niespodzianka, o którą rozbudowuje swoje portfolio marka MOVA. Data dzisiejszej premiery wypada 1 kwietnia, jednak od razu uspokajamy – to w żadnym wypadku nie jest żart. Marka MOVA, która zdobyła uznanie polskich konsumentów dzięki inteligentnym urządzeniom do utrzymania czystości, takim jak zaawansowane odkurzacze czy najnowsze oczyszczacze powietrza, wykonuje właśnie bardzo odważny krok w nowy segment technologiczny. , Producent stawia na inteligentną mobilność wprowadzając do sprzedaży zaawansowany dyktafon zintegrowany z ChatGPT oraz linię bezprzewodowych głośników Bluetooth gotowych na plenerowe wyzwania.







Osobisty asystent, który mieści się w portfelu i ładuje bezprzewodowo

MOVA TPEAK AI Note to urządzenie, które bezpowrotnie zmienia sposób, w jaki pracujemy i zarządzamy pomysłami. Ten niezwykle smukły dyktafon odpowiada grubości trzech kart kredytowych i mierzy zaledwie 2,89 mm i waży skromne 28 gramów. Dzięki wbudowanemu modułowi magnetycznemu sprzęt łatwo i bezpiecznie "przykleja się" do pleców większości smartfonów, nie wymagając stosowania dodatkowych, pogrubiających telefon etui. Urządzenie zachwyca również zasilaniem – bateria o pojemności 130 mAh pozwala na nagrywanie przez ponad 24 godziny, a dzięki ultraniskiemu zużyciu energii sprzęt może przetrwać w trybie czuwania aż do roku. TPEAK AI Note wspiera także standard ładowania bezprzewodowego Qi, dając możliwość awaryjnego uzupełnienia energii bezpośrednio z naszego smartfona z funkcją ładowania zwrotnego. Dźwięk przechwytywany jest przez profesjonalny zestaw: podwójny górny mikrofon cyfrowy zbiera dźwięki z otoczenia, a specjalny mikrofon wykorzystujący przewodnictwo kostne idealnie radzi sobie z rejestrowaniem głosu podczas rozmów telefonicznych.



Potęga sztucznej inteligencji na wyciągnięcie ręki

Największa siła modelu TPEAK AI Note kryje się w jego oprogramowaniu wspieranym przez modele sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT. Urządzenie potrafi wykrywać mowę i na jej podstawie automatycznie uruchamiać oraz zatrzymywać nagrywanie, inteligentnie oszczędzając pamięć i energię. Co więcej, asystent samodzielnie przełącza tryby pracy, odróżniając tradycyjną rozmowę telefoniczną od spotkania na żywo. Transfer danych na telefon odbywa się bez frustrujących opóźnień – dwupasmowe Wi-Fi działa do 50 razy szybciej niż standardowy Bluetooth, co pozwala na przesłanie godzinnego pliku audio w jedyne 10 sekund. W dedykowanej aplikacji sprzęt konwertuje nagraną mowę na tekst w czasie rzeczywistym, tłumaczy rozmowy, tworzy ustrukturyzowane podsumowania spotkań oparte o różne szablony i generuje intuicyjne mapy myśli. Dodatkowo AI z łatwością potrafi rozpoznać i rozróżnić głosy od 3 do 5 mówców w trakcie nagranej dyskusji.



Plenerowy żywioł z 25-godzinną baterią

Dla fanów spędzania czasu na zewnątrz stworzono głośnik MOVA TPEAK S1 Mini. Ten poręczny i ultrakompaktowy sprzęt został wyposażony w 45-milimetrowy, pełnozakresowy przetwornik z wewnętrzną membraną magnetyczną o mocy 6W, który dostarcza głęboki bas i niezwykle czysty dźwięk. S1 Mini nie boi się trudnych warunków atmosferycznych – certyfikat IP67 gwarantuje mu całkowitą odporność na przenikanie pyłu oraz skutki zanurzenia w wodzie, czyniąc go kompanem na górskie wędrówki i spotkania nad wodą. Głośnik zasila bateria o pojemności 2000 mAh, co przekłada się na imponujące 25 godzin muzyki bez konieczności szukania ładowarki. Co ciekawe, oprócz bezprzewodowego przesyłania strumieniowego, sprzęt wspiera odtwarzanie bezpośrednio z karty pamięci microSD (TF) oraz może pełnić funkcję karty dźwiękowej USB-C, a wbudowana opcja Voice Call umożliwia swobodne prowadzenie rozmów.



Imprezowe centrum dowodzenia w rytmie RGB

Dla osób preferujących nieco potężniejsze uderzenie marka zaprezentowała większy model – MOVA TPEAK S1. Ten głośnik generuje imponujące 20W mocy, co jest zasługą zaawansowanego, 45-milimetrowego przetwornika z potrójną membraną. Dźwiękowi towarzyszy zjawiskowa oprawa wizualna – urządzenie posiada pierścień RGB z pięcioma zróżnicowanymi trybami podświetlenia, które pulsują w rytm muzyki i dostosowują się do klimatu imprezy. Bateria o pojemności 2000 mAh wystarcza na 8 godzin ciągłej zabawy ze światłem i dźwiękiem. Sprzęt posiada certyfikat wodoodporności IPX7 chroniący przed ulewami czy basenowym zachlapaniem, a playlisty można odtwarzać również bezpośrednio z wejścia na kartę microSD (TF). Warto podkreślić, że oba nowe modele (S1 oraz S1 mini) bazują na nowoczesnym standardzie Bluetooth V6.0, który wprowadza innowacyjną funkcję Stereo Mode – pozwala ona na bezprzewodowe połączenie i zsynchronizowanie ze sobą nawet 100 głośników w potężny system audio.



Wiosenna promocja na start

Rozszerzeniu portfolio towarzyszy specjalna akcja promocyjna, z której klienci mogą skorzystać w okresie od 1 do 26 kwietnia 2026 roku. Nowości od marki MOVA będą dostępne w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na platformie Allegro.



• MOVA TPEAK AI Note: sugerowana cena katalogowa 649 PLN – podczas promocji zniżka aż do 31%.

• MOVA TPEAK S1: sugerowana cena katalogowa 299 PLN – podczas promocji zniżka aż do 30%.

• MOVA TPEAK S1 Mini: sugerowana cena katalogowa 169 PLN – podczas promocji zniżka aż do 30%.

































źródło: Info Prasowe / MOVA