MOVA rusza z akcją ’Futrzasta Gwiazdka’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA, producent innowacyjnych rozwiązań z sektora smart living, oficjalnie startuje ze świąteczną kampanią charytatywną „Futrzasta Gwiazdka”. W dniach od 8 do 21 grudnia 2025 r. zakupy dokonywane w oficjalnym sklepie internetowym producenta nie tylko pozwolą zadbać o swoich pupili, ale przełożą się na realną pomoc dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Akcja łączy premierę inteligentnej kuwety MeowgicPod LR10 Prime z misją społeczną, udowadniając, że w te Święta technologia może służyć najbardziej potrzebującym czworonogom.







Strategiczny sojusz dla zdrowia zwierząt

Tegoroczna akcja wyróżnia się holistycznym podejściem do dobrostanu zwierząt. Marka MOVA, specjalizująca się w rozwiązaniach inteligentnego domu dba o higienę i komfort otoczenia pupili, natomiast strategicznym partnerem "Futrzastej Gwiazdki” w zakresie żywienia została marka RAW PALEO. Współpraca ta nie jest przypadkowa – obie firmy łączy misja dostarczania produktów najwyższej jakości. RAW PALEO wnosi do kampanii swoje doświadczenie w tworzeniu pożywienia inspirowanego naturą i opracowanego naukowo, co gwarantuje, że do schroniskowych misek trafią posiłki najwyższej klasy, dostosowane do pierwotnych potrzeb psów i kotów. Dzięki temu połączeniu sił, beneficjenci akcji otrzymają kompleksowe wsparcie: od zaawansowanych technologicznie akcesoriów po zdrową, pełnowartościową dietę.



Licznik dobra – im więcej nas, tym pełniejsze brzuszki

Kampania „Futrzasta Gwiazdka” opiera się na prostym mechanizmie: zakupy dokonywane przez klientów na oficjalnej stronie producenta w dniach 8–21 grudnia budują pulę darów. Marka MOVA ustaliła transparentne cele, których realizacja zależy od zaangażowania społeczności miłośników zwierząt:

• I Próg (30% celu – sprzedaż 5000 PLN): Przekazanie 100 kg karmy dla zwierząt oraz 5 zestawów pielęgnacyjnych MOVA G1 Pro.

• II Próg (50% celu – sprzedaż 7000 PLN): Zwiększenie puli darów do 150 kg karmy, 5 zestawów MOVA G1 Pro oraz 5 inteligentnych plecaków MOVA PB10 Pro.

• III Próg (100% celu – sprzedaż 10000 PLN): Pełny pakiet wsparcia, obejmujący aż 200 kg karmy, 5 zestawów G1 Pro, 5 plecaków PB10 Pro oraz flagową nowość – kuwetę MOVA LR10 Prime.



Miesiąc niskich cen i wielka premiera

Choć akcja charytatywna ma swoje ścisłe ramy czasowe, szeroka oferta promocyjna MOVA rozpoczęła się już 2 grudnia i potrwa aż do sylwestra, 31 grudnia 2025 r. Gwiazdą tegorocznych świąt jest debiutująca na rynku inteligentna kuweta samoczyszcząca MeowgicPod LR10 Prime. To rewolucyjne urządzenie o otwartej konstrukcji, wyposażone w system MeowBionic, jest dostępne w ofercie premierowej z rabatem 35%.



Ekosystem smart w zasięgu ręki

W ramach trwającego cały grudzień festiwalu okazji, rabaty na kluczowe produkty sięgają nawet 66%. Klienci mogą nabyć między innymi inteligentny podajnik karmy PF10 Pro (taniej o 66%), czy poidła fontannowe WF20 Pro i WF10 Pro (przecenione odpowiednio o 66% i 65%). Dużą popularnością cieszą się również urządzenia do pielęgnacji i podróży – zestaw strzygący z odkurzaczem G1 Pro oraz plecak PB10 Pro są dostępne w cenach obniżonych o 65%. Udział w akcji charytatywnej możliwy jest wyłącznie przy zakupach na stronie pl.mova.tech, natomiast same produkty w promocyjnych cenach dostępne są również u partnerów handlowych do wyczerpania zapasów lub do końca roku.

















źródło: Info Prasowe - MOVA