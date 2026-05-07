MOVA ulepsza i całkowicie zmienia kultową serię P oraz serię S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA wprowadza na polski rynek urządzenia, które wyznaczają nową erę inteligentnego sprzątania, prezentując dwa komplementarne podejścia do perfekcyjnej czystości. Z jednej strony producent wprowadza model P70 Pro Ultra, który stanowi ewolucyjny skok względem poprzednika, oferując wysoką siłę ssącą i sterylizację padów we wrzątku. Z drugiej – dokonuje technologicznego przełomu, wprowadzając serię S70 Roller, która zrywa z tradycyjnym mopowaniem na rzecz innowacyjnego wałka myjącego podłogi wyłącznie świeżą wodą. Obie nowości, cechujące się siłą ssania do 32000 Pa i inteligentną nawigacją, pojawią się w specjalnej ofercie promocyjnej w największych sieciach handlowych od 6 do 31 maja 2026 roku.







Ewolucja bestsellera: MOVA P70 Pro Ultra deklasuje poprzednika

Nowy MOVA P70 Pro Ultra to model, który powstał na fundamencie ogromnego sukcesu P50 Pro Ultra, jednak poddano go drastycznej modernizacji, podnosząc poprzeczkę w każdym newralgicznym punkcie. Zmiany widać już w samej specyfikacji bazowej: siła ssania zaliczyła potężny skok ze standardowych 19 000 Pa (w P50 Pro Ultra) do niewiarygodnych 30000 Pa w nowym modelu, co pozwala na wyciąganie kurzu z najgłębszych warstw dywanów. Dotychczasowy system czyszczenia krawędzi FlexReach zastąpiono z kolei jeszcze bardziej zaawansowaną technologią MaxiReach – system operuje podwójnymi ramionami (szczotka boczna i mop), gwarantując nieskazitelną czystość w narożnikach.



Prawdziwą ewolucję przeszła stacja bazowa, która stała się w pełni autonomicznym centrum higieny. Podczas gdy poprzedni model wyparzał mopy w temperaturze 75°C, w P70 Pro Ultra temperaturę podniesiono do równych 100°C (dzięki nowemu systemowi grzewczemu PTC), co skutecznie usuwa nawet zaschnięte, tłuste plamy. Proces suszenia padów również zyskał na efektywności – temperaturę gorącego powietrza zwiększono z 45°C do 70°C, skracając czas przygotowania robota do kolejnej pracy do zaledwie 60 minut. P70 wyposażono także w unowocześniony system rozpoznawania przeszkód AI (identyfikujący ponad 280 rodzajów obiektów) oraz automatyczne dozowanie detergentu, którego brakowało w poprzedniej generacji.



Seria S70 Roller: całkowity reset i nowa definicja mopowania

Wraz z nadejściem serii S70 Roller, MOVA definitywnie żegna koncepcję płaskich szmatek znaną z modelu S10. Cała linia została zaprojektowana od nowa, stawiając na technologię mopowania HydroForce. Zamiast tradycyjnego przecierania, roboty wykorzystują 27-centymetrowy, puszysty wałek rolkowy, który obraca się z dużą prędkością. System 12 dysz stale spryskuje go świeżą wodą, a zintegrowany mechanizm natychmiast odsysa brudną ciecz do oddzielnego zbiornika. Dzięki temu urządzenie nigdy nie myje podłogi brudnym mopem, co eliminuje problem smug i rozmazywania zanieczyszczeń. Wyjątkową cechą serii S70 jest jej konstrukcja. Dzięki zastosowaniu ukrytej nawigacji CovertSense opartej na czujnikach DToF (zamiast wystającej wieżyczki laserowej), roboty mają zaledwie 90 mm wysokości. Pozwala to na swobodne sprzątanie pod łóżkami, sofami i niskimi komodami, które do tej pory były poza zasięgiem inteligentnych odkurzaczy.



S70 Pro vs S70 Ultra: dla tych, którzy nie uznają kompromisów

W nowej serii S klienci mają do wyboru dwa potężne warianty. Model S70 Pro Roller oferuje siłę ssania 30000 Pa oraz stację, która automatycznie wyparza wałek w 100°C i suszy go gorącym powietrzem. Został on wyposażony w pojemny, 5-litrowy zbiornik na wodę, co wystarcza na umycie ogromnych powierzchni bez ingerencji użytkownika. Dla najbardziej wymagających przygotowano flagowy model S70 Ultra Roller. To urządzenie o rekordowej mocy 32 000 Pa, które wprowadza system StepPro 2.0. Dzięki unikalnemu zawieszeniu, robot potrafi pokonywać progi o wysokości do 40 mm – to umiejętność, która pozwala mu bez trudu przemieszczać się między pokojami z listwą progową czy w domach z grubymi dywanami. Model Ultra posiada również funkcję AutoShield – specjalna tarcza automatycznie osłania wilgotną rolkę, gdy robot wjeżdża na dywan, gwarantując, że Twoje tekstylia pozostaną całkowicie suche i czyste.



Majowy festiwal czystości – promocja na start

Wszystkie nowości od MOVA wejdą do sprzedaży w towarzystwie atrakcyjnej promocji w największych sieciach handlowych w Polsce do 31 maja 2026 roku: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA.



Model MOVA P70 Pro Ultra (sugerowana cena katalogowa 2999 PLN) będzie dostępny z 13-procentowym rabatem. Innowacyjny MOVA S70 Pro Roller (sugerowana cena katalogowa 3399 PLN) zostanie objęty zniżką 12%, natomiast flagowy model z serii S i najbardziej zaawansowany MOVA S70 Ultra Roller (sugerowana cena katalogowa 4299 PLN) będzie można nabyć o 9% taniej.























źródło: Info Prasowe - MOVA