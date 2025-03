MOVA zapowiada rewolucję w smart sprzątaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA przygotowuje się do premiery nowej generacji inteligentnych robotów sprzątających serii P50, następców popularnej linii P10 wprowadzonej na polski rynek w listopadzie 2024 roku. Premiera flagowych modeli P50 Pro Ultra oraz P50 Ultra odbędzie się oficjalnie 10 kwietnia 2025 roku, znacząco podnosząc poprzeczkę w segmencie inteligentnych urządzeń sprzątających. Seria P50 reprezentuje znaczący postęp technologiczny w stosunku do swojej poprzedniczki. Jak sugerują pierwsze zapowiedzi, nowe modele zaoferują większą siłę ssania, zdecydowanie przewyższającą parametry obecnej serii P10. W nowej serii znajdzie się m.in. technologia FlexReach, która ma zmienić sposób, w jaki roboty sprzątające radzą sobie z trudno dostępnymi miejscami.







Inteligencja spotyka design

Nowe modele będą wyposażone w zaawansowane systemy wykrywania i omijania przeszkód. Roboty mają również wykorzystywać uczenie maszynowe do adaptacji swoich strategii sprzątania w zależności od rodzaju powierzchni i charakteru zabrudzeń. Wszystko to zamknięte w eleganckim, minimalistycznym designie, który stał się już znakiem rozpoznawczym urządzeń MOVA.



Komfort użytkowania na nowym poziomie

Seria P50 będzie wyróżniać się udoskonalonym systemem auto-konserwacji. Stacja dokująca nowych modeli będą oferować rozbudowane funkcje automatycznego czyszczenia i konserwacji, zapewniając maksymalny komfort użytkowania przy minimalnym zaangażowaniu ze strony użytkownika w nowym wydaniu.



Część większej całości

Warto podkreślić, że premiera serii P50 to tylko początek nowości, które MOVA planuje przedstawić w kwietniu. Marka pokaże, że roboty sprzątające to jedynie fragment szerszej wizji inteligentnego domu, nad którą pracuje.

Slogan „Leading from the First Move” ma odzwierciedlać nadchodzące niespodzianki.



Więcej szczegółów wkrótce

Pełna specyfikacja, kompletna lista funkcji oraz szczegóły dotyczące dostępności nowych modeli zostaną ujawnione bliżej oficjalnej premiery 10 kwietnia. Co więcej, tego samego dnia MOVA w sprzedaży pojawią się inne urządzenia, które mają uzupełnić ekosystem inteligentnego domu.



Więcej informacji na temat nowych urządzeń MOVA znajdą się na oficjalnej stronie: https://pl.mova-tech.com/









źródło: Info Prasowe - MOVA