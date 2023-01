MSI - Seria laptopów Titan GT/ Raider GE/ / Cyborg / Katana / Vector GP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma przyjemność zaprezentować świeżą linię notebooków. Wielokrotnie nagradzane modele laptopów z rodzin Titan GT oraz Raider GE wyposażone są obecnie w najwyższej klasy procesory Intel Core i9-13980HX oraz mobilne układy graficzne z serii GeForce RTX 4090 Laptop GPU. W notebookach tych zaimplementowano też nowatorską technologię MSI OverBoost Ultra, dzięki której procesor i karta graficzna mogą jednocześnie pobierać łącznie do 250 W mocy. Co więcej, w wypadku procesorów, ich 8 rdzeni typu P-Core może jednocześnie pracować, w zależności od obciążenia, z częstotliwością 5.2 GHz.







Aby móc zaprezentować użytkownikowi te niesamowite osiągi, laptopy z serii Titan GT i Raider GE wyposażono w najwyższej klasy wyświetlacze. Titan GT pochwalić się może pierwszym na świecie wyświetlaczem Mini LED 4K/144Hz, który charakteryzuje się wynoszącą ponad 1000 nitów maksymalną jasnością oraz ponad 1000 stref lokalnego przyciemnienia podświetlenia ekranu. Z kolei Raider GE wyposażony jest w 240-hercowy wyświetlacz QHD+ o proporcjach ekranu 16:10. Dzięki tym wyświetlaczom, nowe notebooki mogą w pełni zaprezentować swoją niezwykłą moc.



Serię Raider GE, wyposażono w nową obudowę z ulepszoną, matrycową listwą podświetlenia. Oświetlenie to jest dużo bardziej fantazyjne i futurystyczne. Podobnie jak w wypadku laptopów z serii Vector GP, które charakteryzują się niskoprofilową obudową z minimalistycznym, nowym designem oraz imponującą wydajnością, prezentowane notebooki stały się najlepszym wyborem dla wszystkich użytkowników związanych z nauką, techniką, inżynierią i matematyką.



Cyborg 15, to całkowicie nowa seria gamingowych laptopów. Maszyny z tej linii charakteryzują się futurystyczną, półprzezroczystą konstrukcją obudowy, przez którą zobaczyć można znajdujące się wewnątrz niej mechaniczne części i elektroniczne podzespoły. Dzięki smukłej i lekkiej obudowie oraz zainspirowanemu cyberpunkiem wzornictwu, Cyborg 15 jest to idealny wybór dla tych graczy, którzy znudzili się już standardowym designem podstawowych modeli laptopów.



MSI zmodernizowała również cieszące się dużą popularnością serie gamingowych notebooków Katana, Sword i Pulse, dodając do nich najnowsze modele układów graficznych i procesorów po to, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność w grach. Ponadto laptopy z serii Pulse, Katana i Sword są teraz dostępne w wersjach wyposażonych z przełącznik MUX. Dzięki niemu, gracze mogą z łatwością przełączać się pomiędzy trybem grafiki hybrydowej i dyskretnej. Wystarczy skorzystać z prostej w użyciu funkcji, którą wbudowano w aplikację MSI Center.



Wszystkie najnowsze modele laptopów MSI są już dostępne w przedsprzedaży.























Źródło: Info Prasowe / MSI