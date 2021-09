MSI - białe akcesoria gamingowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od sprzętu gamingowego wymaga się jak najlepszych parametrów, które mogą dać przewagę podczas rozgrywki, ale też równie ważne jest to, jak sprzęt prezentuje się na stanowisku. Gracze często całymi latami kompletują swoje „świątynie” tak, aby każdy element idealnie pasował do ich wizji. Wychodząc naprzeciw potrzebom graczy, firma MSI, lider w dziedzinie sprzętu gamingowego, prezentuje nowe białe akcesoria.







MSI Vigor GK30 Combo White - Zestaw składa się z klawiatury MSI Vigor GK30 White i myszy MSI Clutch GM11 White. To, co rzuca się w oczy od samego początku, to biały kolor obudowy, przełamany w kilku miejscach stonowaną szarością. Oba urządzenia posiadają dodatkowo w pełni ustawialne podświetlenie RGB, co pozwala na idealne spasowanie sprzętów z designem stanowiska gracza.



Klawiatura MSI Vigor GK30 White jest wyposażona w nowatorskie przełączniki tłokowe o trzyczęściowej konstrukcji. Działają one niczym przełączniki mechaniczne, są jednak od nich cichsze. Cechują się one także o wiele większą wytrzymałością niż tradycyjne rozwiązania membranowe. Przełączniki tłokowe charakteryzują się dwukrotnie większą żywotnością, która przekracza 12 milionów kliknięć.



Obudowa klawiatury MSI Vigor GK30 White została zaprojektowana tak, aby wytrzymać nawet najbardziej intensywne rozgrywki. Na spodzie klawiatury umieszczono specjalne podparcie Gaming Base, które usztywnia konstrukcję, polepsza właściwości antypoślizgowe i daje graczowi o wiele precyzyjniejsze informacje zwrotne pochodzące z wciskania klawiszy. Dodatkowo, obudowa cechuje się odpornością na zachlapania. Specjalnie umieszczony otwór spustowy pozwala na jak najszybsze odprowadzenie płynu, który przez przypadek został wylany na klawiaturę.



Dzięki oprogramowaniu MSI Dragon Center każdy gracz z łatwością spersonalizuje podświetlenie RGB klawiatury MSI Vigor GK30 White. Dostępnych jest aż 10 efektów animacji oświetlenia, m.in. falowanie, oddech, czy reakcja na wciśnięcie klawisza. Cała klawiatura została podzielona na sześć obszarów, co daje ogromne możliwości konfiguracyjne. Tryby podświetlenia można też przełączać i konfigurować w locie za pomocą specjalnego przycisku smoka umieszczonego obok prawego klawisza Ctrl.



Mysz MSI Clutch GM11 White - została stworzona z myślą o eleganckiej i efektywnej prostocie. Wszystko zostało podporządkowane ergonomii, dzięki czemu nawet wielogodzinne zmagania w grach nie będą wywoływać zmęczenia dłoni. Symetryczny kształt obudowy pozwala na wygodne korzystanie z myszy osobom prawo i leworęcznym.



W myszy zastosowano niezawodne przełączniki OMRON, które bez trudu wytrzymają ponad 10 milionów kliknięć. Sercem urządzenia jest precyzyjny czujnik optyczny Pixart o rozdzielczości do 5000 DPI. Zaraz pod rolką przewijania umieszczono specjalny przełącznik, który pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy pięcioma poziomami czułości, od 400 do 5000 DPI bez konieczności uruchamiania programu konfiguracyjnego. Dzięki temu każdy gracz może wypracować sobie przewagę poprzez szybką reakcję na zmiany, jakie zachodzą podczas rozgrywki. Z boku obudowy umieszczono też dwa konfigurowalne przyciski oraz antypoślizgowe uchwyty zapewniające pewny i stabilny chwyt w trakcie gry.



Styl myszy MSI Clutch GM11 White został podkreślony w pełni konfigurowalnym podświetleniem RGB. Za pomocą oprogramowania można wybierać spośród milionów kolorów dla podświetlenia logo MSI i dolnego paska umieszczonego na krawędzi myszy oraz wybrać jeden z siedmiu efektów wizualnych jak choćby reakcja na wciśnięcie przycisków.





MSI Force GC30 V2 White - to bezprzewodowy kontroler współpracujący z komputerami PC oraz urządzeniami z Androidem, w którym wszystko zostało tak zaprojektowane, aby osiągać przewagę w grach! Drążki analogowe zostały ulepszone, aby zwiększyć precyzję wskazywania i wydłużyć ich żywotność. Spusty mają aż 256 poziomów czułości, co jest szczególnie ważne w grach wyścigowych, ponieważ w ten sposób możemy lepiej operować siłą nacisku na pedały gazu i hamulca – kontrola jest wszystkim! Dwa silniki wibracyjne wyraźnie i precyzyjnie przekazują sprzężenie zwrotne dając graczowi dodatkowe informacje docierające do jego zmysłów.



Różnie dużo uwagi poświęcono przyciskom. Dzięki zastosowaniu bardziej wytrzymałych przełączników, ich żywotność wzrosła do ponad dwóch milionów wciśnięć, co daje dwukrotnie większą wytrzymałość od konkurencyjnych produktów. W zależności od typu gry, na D-pada można też nałożyć specjalną nakładkę z wbudowanym magnesem, która ułatwia wciskanie skosów.



Kontroler MSI Force GC30 V2 White może komunikować się z komputerem w trybie przewodowym bądź bezprzewodowym. Do urządzenia dołączony jest nadajnik wyposażony w wejście USB oraz dwumetrowy kabel. Chcąc podłączyć urządzenie do smartfona bądź tabletu z systemem Android należy skorzystać z dedykowanego kabla, który także znajduje się w zestawie. W kontrolerze MSI Force GC30 V2 White zastosowano pojemny akumulator jonowo-litowy o pojemności 600 mAh, który pozwala na nieprzerwaną grę nawet do ośmiu godzin.





Zestaw MSI Vigor GK30 Combo White jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 309 PLN, natomiast kontroler MSI Force GC30 V2 White można nabyć w sugerowanej cenie detalicznej 209 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / MSI