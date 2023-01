MSI - nowa linia laptopów z serii RTX 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma przyjemność zaprezentować zupełnie nową linię notebooków wyposażonych w najnowsze układy graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 40 oraz w procesory z serii Intel Core HX 13. generacji. Dzięki skokowemu zwiększeniu mocy obliczeniowej i otrzymanym na targach CES wyróżnieniom, firma MSI pokazała, że może, bez problemu, przesunąć granice innowacyjności i wydajności i dla całej nowej linii laptopów. Najnowsze laptopy MSI wykorzystują ultrawydajną architekturę NVIDIA Ada Lovelace, która przynosi wręcz kwantowy skok wydajności. Architektura ta udostępnia wykorzystującą sztuczną inteligencję technologię DLSS 3 i pozwala na tworzenie realistycznych, wirtualnych światów, za sprawą pełnego wsparcia ray tracingu.







Dzięki wyjątkowej poprawie mocy, aż osiem nowych laptopów MSI uzyskało certyfikat NVIDIA Studio. Co ciekawe, certyfikaty te dotyczą nie tylko maszyn serii Content Creation, ale także laptopów z serii Gaming oraz Business and Productivity.



Twórcy zajmujący się grafiką i sztuką 3D uzyskują dostęp do platformy NVIDIA Omniverse™, która udostępnia technologię RTX i algorytmy sztucznej inteligencji, łącząc je z przepływem pracy 3D, zastępując liniowe potoki możliwością tworzenia w trybie synchronizacji na żywo, pozwalając artystom na szybszą i łatwiejszą, iterację zadań.





Oferowane przez platformę NVIDIA Studio, stworzone z myślą o twórcach rozwiązania obejmują zarówno układy graficzne NVIDIA RTX, optymalizację RTX w ponad 110 dostępnych na rynku aplikacjach kreatywnych, jak i zoptymalizowane pod kątem pracy twórczej sterowniki NVIDIA Studio. Drivery te zapewniają nie tylko najwyższy poziom stabilności i wydajności w aplikacjach kreatywnych, ale również oferują szereg wspomaganych przez sztuczną inteligencję narzędzi NVIDII. Są to między innymi takie narzędzia, jak: Canvas, Broadcast i RTX Remix. Laptopy MSI z serii Stealth, Creator Z i Prestige dostarczane są wraz z zainstalowaną fabrycznie aplikacją NVIDIA Broadcast, która dzięki zawartej w niej sile sztucznej inteligencji przekształci każdy pokój w domowe, artystyczne studio.



Nowe laptopy MSI wyposażone są również w nowe procesory Intela 13. generacji, których wydajność wzrosła nawet do 45%. Uzyskano to dzięki zwiększeniu liczby rdzeni i przyspieszeniu częstotliwości ich pracy w trybie turbo



Wszystkie najnowsze modele laptopów MSI są już dostępne w przedsprzedaży. Sięgnij już dziś po najnowsze wersje notebooków MSI i ciesz się niesamowitym skokiem wydajności w kierunku technologicznej osobowości!



















Źródło: Info Prasowe / MSI