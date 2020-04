MSI - nowe płyty główne z rodziny Intel 400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ma przyjemność zaprezentować nową rodzinę płyt z serii Intel 400. Urządzenia te pojawiają się na rynku wraz z najnowszymi procesorami Intel Core dziesiątej generacji, które to współpracują z nowym socketem LGA 1200. Procesory Intela dziesiątej generacji charakteryzują się zaawansowanymi możliwościami technicznymi, wysokimi parametrami pracy oraz konstrukcją z maksymalnie 10 rdzeniami. Dzięki temu uzyskano zarówno znaczącą poprawą wydajność samego procesora, jak i współpracującej z nim pamięci. Nowe płyty główne z serii MEG, MPG i MAG to urządzenia przeznaczone dla trzech różnych segmentów gamingowego rynku.







Przygotowano je z myślą nie tylko o najbardziej wymagających entuzjastach gier, ale również o początkujących graczach, dzięki czemu, bez problemu zaspokoją one potrzeby każdego rodzaju gamingowego użytkownika.



Seria Intel 400 – najważniejsze fakty

W celu zapewnienia stabilnej i wydajnej obsługi procesorów Intela dziesiętnej generacji, płyty główne z serii MSI 400 wykorzystują najnowsze technologie i najbardziej zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne. Ulepszone systemy chłodzenia, zarówno dla produktów klasy high-end, jak i podstawowych modeli, zapewniają najlepsze warunki do odprowadzania ciepła. Warto podkreślić fakt, że wszystkie płyty główne z serii Z490 wyposażono w system chłodzenia i ochrony napędów półprzewodnikowych, M.2 Shield Frozr. Co więcej, w wypadku całej linii płyt głównych z serii MSI Z490 poprawiono przewodnictwo cieplne i możliwości związane z overclockingiem, stosując w nich wielowarstwowe płytki drukowane PCB zawierające od 6 do 10 warstw laminatu. Wielowarstwowa płytka PCB przynosi ponadto korzyści związane z wyższą przepustowością i zwiększeniem niezawodności transmisji sygnałów w obwodach.



Oferowane co najmniej w wersji 2.5G Ethernet LAN i Wi-Fi 6 AX karty sieciowe pozwalają na większą prędkość przesyłu danych, co z kolei przekłada się na lepsze działanie aplikacji korzystających z sieci. Co więcej, wszystkie płyty główne z serii 400 obsługują tzw. adresowalne, odpowiedzialne za efekty podświetlenia diody LED RGB, sterowane za pomocą nowego systemu EZ LED Control, który z łatwością włącza/wyłącza światło. Oprócz większej wydajności, gamingowe płyty główne z serii MSI 400 wyposażone są w zamontowane fabrycznie osłony złączy we/wy, co ułatwia instalację płyty i jej montaż w obudowie. Ponadto, osłony te zoptymalizowano pod kątem integracji z systemem chłodzenia MSI, co z kolei ułatwia odprowadzanie ciepła.



SERIA MEG

Jak przystało na flagowe produkty, seria MEG koncentruje się na najnowszych technologiach, agresywnym systemie chłodzenia i wyjątkowych, ekskluzywnych funkcjach, które pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność.



Płyty główne serii MEG wyposażone są w aktywny system chłodzenia, na który składają się m.in. radiator Frozr Heatsink z zamontowanym na nim wentylatorem z dwurzędowym łożyskiem kulkowym, rozwiązanie Zero Frozr oraz mechanizm wentylacji na osłonie złączy we/wy. MEG Z490 GODLIKE oferuje jeszcze potężniejszy system chłodzenia, w tym blok radiatora z ciasno ułożonymi żeberkami (Stacked Fin Array), ciepłowody i płytkę bazową odprowadzającą ciepło z tranzystorów mocy MOSFET, które to elementy sprawiają, że płyta główna przystosowana jest do działania z ekstremalnymi parametrami pracy i do zaawansowanego podkręcania.



Wszystkie trzy sloty na napędy M.2 wyposażone są w system osłon M.2 Shield Frozr. MEG Z490 GODLIKE oferuje opatentowany, dwustronny system chłodzenia napędów M.2, który zapewnienia możliwie najniższą, temperaturę ich pracy.



W porównaniu do innych konstrukcji, płyty główne z serii MEG wykorzystują lustrzany układ elementów mocy z zastosowaniem kości kontrolerów faz firmy ISL (Intersil), dzięki czemu podwojono na płytach liczbę dostępnych faz zasilania. Zastosowano również 16-fazową, 90-amperową inteligentną konstrukcję stopni zasilania (Smart Power Stage) z szesnastoma tytanowymi dławikami Titanium Choke III, dzięki czemu zapewniono jednakowe, spójne i stabilne dostarczanie mocy do procesorów Intel Core dziesiątej generacji.



Płyty główne z serii MEG Z490 GODLIKE i MEG Z490 ACE wyposażone są w sztywną, metalową płytę tylną, określoną nazwą Chest Plate, która to płytka zapobiega potencjalnym uszkodzeniom, które mogłyby wystąpić w wyniku zginania lub skręcania płyty głównej podczas procesu jej instalacji i montażu w obudowie komputera.



Na płytach głównych z serii MEG znaleźć też można dźwiękowy system Audio Boost HD z dedykowanym procesorem dźwięku ALC1220. Układ dźwiękowego przetwornika cyfrowo-analogowego, ESS Audio DAC oraz wzmacniacz słuchawkowy zapewniają natomiast studyjną jakość dźwięku.



Do wyjątkowych funkcji, którymi pochwalić się mogą płyty z serii MEG Z490 GODLIKE zaliczyć można zamontowany na płycie głównej panel narzędziowy Dynamic Dashboard II, który został unowocześniony dzięki zastosowaniu w nim kolorowego wyświetlacza OLED, dzięki czemu panel ten jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb użytkowników. Wymienić tu jeszcze należy port sieciowy 10G Super LAN i złącze Thunderbolt 3, które pozwalają na większą prędkość transmisji danych oraz kartę rozszerzeń M.2 XPANDER-Z GEN 4 S z funkcją Smart Fan.





SERIA MPG

Płyty główne z serii MPG od zawsze były jednym z najlepszych wyborów dla graczy, którzy duży nacisk kładą na wysoką wydajność i jednocześnie chcą zaprezentować swój osobisty styl połączony z unikatowym wyglądem komputera. Wszystkie płyty główne z serii MPG mają wbudowany system podświetlenia Mystic Light LED z 16,8 milionami dostępnych barw i 29 efektami animacji światła. Kolor i sposób świecenia można z łatwością kontrolować za pomocą wyjątkowej aplikacji MSI Dragon Center.





Wysokiej jakości, podwójny, szynowy system zasilania (Duet Rail Power Solution) pomaga poprawić stabilność dostarczania energii. Ze względu na większą liczbę rdzeni procesora, wydajny system chłodzenia jest niezbędny do rozpraszania zwiększonej ilości ciepła. Płyty główne z serii MPG Z490 GAMING CARBON WIFI wyposażono w ciepłowód i powiększony radiator, który montowany jest na chipsecie. Z kolei płyty MPG Z490 GAMING EDGE WIFI i MPG Z490M GAMING EDGE WIFI wyposażone w aluminiową osłonę złączy, a MPG Z490 GAMING PLUS oferuje ulepszoną i wydłużoną konstrukcję radiatorów Extended Heatsink, które to rozwiązania są dobrze przygotowane na potencjalny, możliwy wzrost temperatury komponentów płyty.



Szybka transmisja danych zarówno w Internecie, jak i w intranecie, to coraz ważniejsze kwestie dla wszystkich graczy. Karta sieciowa kompatybilna ze standardem 2,5G LAN współpracująca z LAN Managerem oraz bezprzewodowa transmisja danych zgodna ze specyfikacją Wi-Fi 6 AX, to obecnie obowiązkowe rozwiązania dla gamingowych użytkowników. W wypadku płyt z serii MPG Z490 GAMING CARBON WIFI i MPG Z490 GAMING EDGE WIFI znajdziemy tam jeszcze technologię zgodną z systemem Lightning USB 20G, korzystającą z układu kontrolera ASMedia 3241. Dzięki temu można uzyskać transfer danych za pośrednictwem złącza Type-C z prędkością dochodzącą do 20 Gbit/s.





SERIA MAG

Wojskowy wygląd to symboliczny wizerunek nieugiętej i twardej rywalizacji. Płyty główne z serii MAG to solidne płyty główne charakteryzujące się dobrą specyfikacją techniczną, wysoką wydajnością oraz implementacją niezbędnych funkcji, które pozwalają zaspokoić potrzeby graczy. Modele z serii MAG Z490 TOMAHAWK wyposażone są w aluminiowe osłony złączy we/wy, a MAG B460 TOMAHAWK odznacza się ulepszoną i wydłużoną konstrukcję radiatorów Extended Heatsink. Oba zwiększające powierzchnię oddawania ciepła rozwiązania zapewniają znacznie lepszy efekt rozpraszania ciepła. Wszystkie sloty M.2 wyposażone są w system osłon wspomagających chłodzenie, M.2 Shield Frozr, który zapobiega pojawianiu się termicznego efekty dławienia transmisji danych w przegrzanym napędzie półprzewodnikowym. Cyfrowy regulator PWM z 12+1+1 fazami zasilania zgodnymi z podwójnym, szynowym system zasilania, Duet Rail Power System, gwarantuje stabilność i jednorodność dostarczania mocy.



Płyty główne z serii MAG Z490 TOMAHAWK wyposażone są w dwa kontrolery sieciowe LAN, w tym jeden zgodny ze standardem 2.5G LAN, a drugi z Gigabit LAN. Obie karty sieciowe charakteryzują niskim obciążeniem procesora i możliwością długotrwałego korzystania z sieci.



Jeśli chodzi o chipsety z serii B460, to również w ich wypadku, firma MSI oferuje kompletną linię płyt głównych z serii MAG, w tym płyty główne z rodziny TOMAHAWK, MORTAR i BAZOOKA wyposażone w 12+1+1 fazowy system zasilania zgodny z Duet Rail Power System, dzięki czemu uzyskano większą stabilność pracy, która z łatwością sprosta wymaganiom początkujących graczy.





SERIA PRO

Płyty główne z serii PRO pomagają użytkownikom pracować sprytniej. Model Z490-A PRO cechuje się solidną funkcjonalnością i wysokiej jakości wykonaniem, co przekłada się na możliwość wykorzystania płyt z tej serii z różnorodnych zastosowaniach profesjonalnych i biznesowych. Ulepszoną i wydłużona konstrukcja radiatorów Extended Heatsink, system osłon M.2 Shield Frozr i cyfrowy regulator PWM z 12-fazowym systemem zasilania zgodnym z Duet Rail Power System, umożliwiają długą i niezawodną pracę. Zmodernizowano również moduł LAN, wykorzystując w jego konstrukcji nowoczesny układ sieciowy zgodny ze standardem 2.5G LAN. Dzięki temu zwiększono prędkość transmisji danych i szybkość działania sieci.



































Źródło: Info Prasowe / MSI