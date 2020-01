MSI - nowe płyty główne z rodziny X570

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aby uzupełnić obecną w handlu ofertę płyt głównych z serii X570, MSI wprowadzi wkrótce na sklepowe półki nowy model MAG X570 TOMAHAWK WIFI, który oferuje użytkownikom wyjątkowe funkcje i najnowsze technologie MSI dla graczy. Nowa płyta główna MAG X570 TOMAHAWK WIFI kontynuuje koncepcję wojskowej stylistyki, w której to do radiatorów dodano czarne elementy wzornicze, podkreślając w ten sposób wydajność i solidność konstrukcji. Aby zapewnić prawidłową pracę high-endowych procesorów Ryzen trzeciej generacji, na płycie głównej znalazł się udoskonalony system chłodzenia oraz cyfrowy układ PWM, a także skorzystano z wyjątkowej technologii MSI Core Boost.







Radiator Frozr Heatsink współpracuje z zamontowanym bezpośrednio na nim opatentowanym wentylatorem, w którym zastosowano dwurzędowe łożyska kulkowe, a wydłużone i udoskonalone radiatory Extended Heatsink charakteryzują się znacznie większą powierzchnią rozpraszania ciepła, dzięki czemu istotnie obniżono temperaturę pracy podzespołów płyty. Po raz pierwszy na płycie zastosowano kartę sieciową 2.5G Gaming LAN oraz najnowszy bezprzewodowy moduł sieciowy zgodny ze standardem Wi-Fi 6. Rozwiązania te zapewniają graczom dużą przepustowość i małe opóźnienia, a także niesamowitą, większą niż kiedykolwiek wcześniej, prędkość przesyłania danych. Oczywiście nie zapomniano o niezbędnej w dzisiejszych czasach technologii PCIe 4.0, oraz implementacji korzystającej z niej dwóch złączy Lightning Gen 4 M.2, w których dodatkowo zastosowano system ochrony i ekranowania M.2 Shield Frozr. Dzięki temu, w wypadku napędów M.2, możliwe jest uzyskanie przepustowości dochodzącej do 64 GB/s i większej prędkości transferu danych. Jeśli chodzi o przednie i tylne złącza Type-C, to przystosowano je do współpracy z najnowszymi urządzeniami USB Type-C. Płyty główne z serii MAG X570 TOMAHAWK WIFI trafią do sprzedaży jeszcze tym kwartale.



Przeznaczone m.in. dla twórców treści nowe desktopowe procesory AMD Ryzen Threadripper to wyjątkowo udane układy, które spełnią wszystkie oczekiwania, nawet najbardziej wymagających użytkowników. W tym miejscu warto zaznaczyć, że już na początku 2020 roku w sprzedaży pojawi się najbardziej zaawansowany, 64-rdzeniowy model procesora AMD Ryzen Threadripper – Ryzen Threadripper 3990X, który jeszcze szybciej wykona wszystkie zadania typowe dla twórczej pracy.



Creator TRX40

Właśnie dla tych „procesorowych potworów” przeznaczona jest płyta główna MSI Creator TRX40. Na płycie zastosowano agresywną konstrukcję regulatora VRM, 16-faz mocy, 70-amperowe cyfrowe zasilania i trzy fazy mocy SOC, które razem gwarantują stabilne dostarczanie energii do procesora przy dużych obciążeniach. Poza tym, całościowo zaprojektowany i przemyślany system chłodzenia obejmujący aluminiową pokrywę i radiatory o zwiększonej powierzchni odprowadzania ciepła, usprawniony system ciepłowodów, blok radiatora z ciasno ułożonymi żeberkami, radiator Frozr Heatsink oraz system chłodzenia napędów M.2 – M.2 Shield Frozr zapewniają maksymalny efekt rozpraszania ciepła zarówno dla procesora, jak i dla napędów M.2. Kilka zaimplementowanych na płycie funkcji, opracowanych specjalnie z myślą o twórcach również poprawia wydajność pracy i zwiększa produktywność. Aplikacja Creator Center oferuje zoptymalizowane tryby pracy i odpowiednio udostępnia zasoby systemowe, w zależności od wybranego scenariusza pracy i aktualnych potrzeb, Karta sieciowa 10G Super LAN i kontroler USB, Lightning USB 20G, oferują z kolei najszybszy, możliwy do osiągnięcia, transfer danych.



Płyty główne z serii TRX40 PRO 10G i TRX40 PRO WIFI przeznaczone są dla profesjonalistów i osób skupiających się na pracy biurowej. Dzięki temu użytkownicy Ci mogą pracować znacznie bardziej wydajnie. Przemyślana konstrukcja, zawierająca 12+3 cyfrowe fazy zasilania, radiator MSI obejmujący moduł PWM, ciepłowody, radiator Frozr Heatsink i inne przydatne funkcje, takie jak gniazda Lightning Gen 4 M.2, oba z radiatorami systemu chłodzenia M.2 Shield Frozr, pozwala sprawnie odprowadzać ciepło i maksymalizuje wydajność. Użytkownik, w zależności od potrzeb i przewidywanych zastosowań, może wybrać model płyty wyposażony w kartę sieciową 10G LAN i moduł WiFi.



















