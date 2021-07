MSI- Eksluzywna oferta ALESSI ’ALESSANDRO M. - MSI’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Jako wiodąca na świecie marka komputerów do gier, firma MSI rozszerzyła swoją działalność o rozwiązania komercyjne, oferując szerszy zakres usług dla firm, biur domowych i nauczania na odległość. MSI stawia na estetykę technologii, którą można odnaleźć również w nowej serii „Business & Productivity” oraz Content Creation. ALESSI to uznana na całym świecie marka artykułów gospodarstwa domowego i przyborów kuchennych, dedykowana do tworzenia produktów z koncepcją kreatywności, estetyki i designu. ALESSI „ALESSANDRO M.” korkociąg, ZAPROJEKTOWANY PRZEZ ALESSANDRO MENDINI DLA ALESSI, to idealne połączenie koncepcji MSI — technologia spotyka się z estetyką.







Po dokonaniu kwalifikującego się zakupu, klient musi odwiedzić stronę promocyjną i postępować krok po kroku w procesie realizacji, aby otrzymać limitowaną edycję ALESSI „ALESSANDRO M. –MSI”CORKSCREW.



Po więcej informacji należy się udać na stronę: https://pl.msi.com/Promotion/Live-in-Everyday-Passion.





















Źródło: Info Prasowe / MSI