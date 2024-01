MSI Claw - gamingowy handheld napędzany przez Meteor Lake

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI przedstawia Claw, przełomowe przenośne urządzenie do gier, które wyznacza nową erę gamingowych handheldów. Napędzane przez procesory Intel Core™ Ultra i technologię Intel XeSS, która znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę, zapewnia płynną i wciągającą rozgrywkę nawet w tytułach AAA. Claw jest wyposażony w technologię chłodzącą MSI Cooler Boost Hyperflow, a konstrukcja termiczna z przepływem wewnętrznym przekierowuje powietrze w celu schłodzenia wewnętrznych komponentów, zapewniając optymalną wydajność w grach, kiedy trzymamy sprzęt w naszych dłoniach.







MSI Claw ustanawia nowy standard dzięki akumulatorowi o dużej pojemności 53 Wh, największemu w swojej klasie, zapewniającemu imponującą 2-godzinną pracę w warunkach pełnego obciążenia. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się dłuższymi sesjami bez obawy o utratę zasilania.



Wyposażony w zupełnie nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs MSI Center M, Claw zapewnia intuicyjną platformę gwarantującą łatwy dostęp do najważniejszych funkcji i ustawień. Szybki launcher i natychmiastowy dostęp do platformy usprawniają proces instalacji i pobierania. Claw obsługuje także MSI APP Player, oferując nie tylko gry Windows, ale także dostęp do gier mobilnych na Androida.



Ergonomicznie dostosowany pod kątem wygody i precyzji, Claw został zaprojektowany tak, aby pasował do naturalnego uchwytu graczy, zapewniając intuicyjne wrażenia z gry dla dłoni każdej wielkości. Wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy Full HD z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, oferuje świetne wrażenia wizualne i responsywność w grach.

















Źródło: Info Prasowe - MSI