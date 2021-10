MSI Creator - laptopy dla twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie jest ważne, czy tworzysz piękne obrazy, dopracowujesz najlepsze zdjęcia z ostatniej podróży lub sesji, montujesz efektowny film, albo komponujesz kolejny hit – laptopy z serii Creator zostały stworzone właśnie po to, aby ci w tym pomóc. MSI Creator Z16 sam w sobie jest dziełem sztuki. Podczas projektowania tego laptopa, projektanci sięgnęli po renesansową proporcję „złotego podziału”. Smukła obudowa zachwyca wizualną lekkością, a frezowane na obrabiarkach CNC aluminium powoduje, że szarość koloru Lunar Grey mieni się zupełnie różnymi odcieniami w zależności od natężenia i kąta padania światła.







Laptop MSI Creator Z16 jest wyposażony w szesnastocalowy wyświetlacz True Pixel o rozdzielczości QHD+ ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Wprowadzenie proporcji ekranu 16:10 daje twórcy więcej przestrzeni roboczej, co pozytywnie wpływa na produktywność. Aby jeszcze bardziej ułatwić proces twórczy, ekran Creator Z16 jest dotykowy, pozwalając autorowi jeszcze bardziej przybliżyć się do swojego dzieła.



Aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, laptop MSI Creator Z16 dysponuje mocą procesora Intel Core i7 11. generacji, który może pracować z częstotliwością do 4,6 GHZ w trybie Dual Core Turbo. 32 GB pamięci RAM DDR4 pozwala na jednoczesną szybką pracę wielu wymagających aplikacji. Dodatkowo, bezprecedensową wydajność gwarantuje procesor graficzny z serii GeForce RTX 30, który bez problemu zajmie się skomplikowaną obróbką modeli 3D, czy edycją i renderowaniem filmów w rozdzielczości 8K.



Światowej klasy system audio firmy Dynaudio wyposażony w silnik Speaker Tuning Engine zagwarantuje głębokie i niezniekształcone basy oraz czyste brzmienie, które wydobywając się z czterech wbudowanych głośników, zachwycą każdego słuchacza. Złącza USB 3.2 Gen2 Type-A oraz Thunderbolt 4 umożliwiają podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń tj. dodatkowe monitory, zewnętrzne dyski twarde, tablety graficzne, słuchawki i mikrofony. Za szybkość i stabilność połączenia z internetem odpowiada moduł sieciowy Wi-Fi 6E.



Projektanci laptopa MSI Creator Z16 włożyli mnóstwo wysiłku, aby nic nie zakłócało procesu twórczego. Dlatego też w laptopie zastosowano nowy, autorski system chłodzenia Cooler Boost Trinity+, w którym uzyskano zwiększony przepływ tłoczonego przez wentylatory powietrza dzięki najcieńszym na świecie łopatkom wentylatora o grubości 0,1 mm oraz ich ostrym kształtom krawędzi natarcia. Długotrwałą pracę laptopa MSI Creator Z16 bez zasilania sieciowego zapewnia akumulator o pojemności 90 Whr, a wydajna technologia szybkiego ładowania pozwala na błyskawiczne doładowanie baterii w bardzo krótkim czasie.





MSI Creator 17 może pochwalić się siedemnastocalowym ekranem 16:9, który charakteryzuje się niespotykaną jasnością i niezwykle żywymi kolorami. Wszystko to dzięki wyświetlaczowi True Pixel z podświetleniem typu Mini LED. Zapewnia on jeszcze głębszą czerń i bielszą biel za sprawą mocy podświetlenia na poziomie 1000 nitów.



Matryca laptopa MSI Creator 17 została przygotowana do wymogów profesjonalnych grafików. Rozdzielczość 4K, szeroka przestrzeń barw, odpowiadająca 100% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 pozwalają na tworzenie najbardziej poruszających dzieł. Dodatkowo kolory zostały skalibrowane z dokładnością wartości współczynnika Delta-E < 2 i zweryfikowane zgodnie z systemem CalMAN. Dzięki temu laptopy MSI Creator 17, jako pierwsze na świecie, otrzymały certyfikat VESA DisplayHDR 1000.



Mocy do najbardziej wymagających operacji dostarczają laptopowi MSI Creator 17 procesory Intel Core i9 11. generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce z serii RTX 30. To, w połączeniu z 32GB szybkiej pamięci RAM DDR4, pozwala na jednoczesną pracę wielu wymagających aplikacji, montaż i renderowanie filmów w rozdzielczości 8K, generowanie złożonych animacji 3D, czy zaawansowaną obróbkę zdjęć.





Jeśli stawiasz na większą mobilność, ale nie uznajesz kompromisów, to laptop MSI Creator 15 jest idealnym wyborem. W poręcznej obudowie skrywa się dotykowy piętnastocalowy ekran True Pixel o rozdzielczości 4K, ze 100% pokryciem barw AdobeRGB oraz fabryczną kalibracją z parametrem Delta-E < 2 zweryfikowaną przez CalMAN.



Sercem laptopa MSI Creator 15 są procesory Intel Core i7 10. generacji, które mogą pracować z częstotliwością aż do 5 GHZ w trybie Turbo. Aby umożliwić twórcom efektywną pracę bez spowolnień, laptopy zostały wyposażone nawet w 32GB pamięci RAM DDR4. W jakichkolwiek pracach graficznych, nieocenionym wsparciem będą procesory graficzne z serii GeForce RTX 30, które charakteryzują się m.in. dwukrotnemu zwiększeniu wydajności renderingu w stosunku do swoich poprzedników z serii 20.



Laptop MSI Creator 15 jest stworzony po to, aby pracować na nim dosłownie wszędzie. Siedząc przy biurku łatwo podłączysz dodatkowy monitor poprzez złącze HDMI lub Thunderbolt. Szybkie złącza USB pozwolą na dodanie np. zewnętrznych dysków twardych, lub innych urządzeń peryferyjnych. Kiedy jednak zdecydujesz się pracować w terenie, wygodę użytkowania poprawi wyjątkowo duży touchpad obsługujący wielodotykowe gesty. Wiele godzin pracy na baterii jest zasługą akumulatora o pojemności 99,9 Whr, a wszystko to jest zamknięte w obudowie, która waży zaledwie 2.1 kg.



Aktualnie trwa promocja, w której przy zakupie laptopa z serii Creator można otrzymać pakiet oprogramowania Creator Software Pack o wartości przekraczającej 500 USD! W skład zestawu wchodzi m.in. aplikacja do edycji zdjęć Luminar 4, program do montażu wideo Movie Edit Pro Plus 2022, czy Acid Music Studio, który zamieni laptop Creator w narzędzie do tworzenie muzyki! Promocja trwa do 31.10.2021 roku, lub do wyczerpania zapasów.





























