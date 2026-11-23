Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do polskich sklepów trafił nowy model laptopa MSI, Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-200PLY. To 16-calowy laptop gamingowy z procesorem AMD Ryzen 7 8840HX, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 i ekranem QHD+ z odświeżaniem 240 Hz. Sprzęt przyciąga uwagę białą, perłową obudową z czerwonymi akcentami i unikalnym zestawem akcesoriów MLG Edition. Białe laptopy gamingowe wciąż należą do rzadziej spotykanych propozycji, MSI wykorzystało ten fakt przy okazji specjalnej edycji modelu Crosshair A16 HX. Wersja MLG Edition otrzymała wykończenie Stellar White, charakterystyczne oznaczenia oraz dodatki przygotowane z myślą o fanach gamingowej stylistyki. Pod efektowną obudową kryje się mocna konfiguracja z procesorem AMD Ryzen 7 8840HX i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU – pozwalając odpalać najnowsze tytuły w wysokiej jakości.







Ryzen 7 i GeForce RTX 5060 w jednej konfiguracji

Laptop pozwala uruchamiać współczesne gry w wysokiej rozdzielczości, a przy odpowiednim doborze ustawień graficznych korzystać również z wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu. Karta obsługuje między innymi ray tracing i DLSS 4, czyli technologie NVIDII wykorzystujące sztuczną inteligencję do poprawy jakości obrazu i zwiększania liczby wyświetlanych klatek. Zadbano również o odpowiednie warunki pracy podzespołów.



Technologia OverBoost pozwala uzyskać łączną moc procesora i karty graficznej sięgającą 190 W. Temperaturę kontroluje układ Cooler Boost z dwoma wentylatorami, pięcioma ciepłowodami i czterema otworami wentylacyjnymi. Taka konstrukcja ma znaczenie zwłaszcza podczas dłuższych sesji z grami, kiedy procesor i karta graficzna przez długi czas pracują pod dużym obciążeniem.



Crosshair A16 HX posiada 16 GB pamięci RAM DDR5 o częstotliwości 5200 MHz oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Osoby, którym z czasem zabraknie miejsca na gry i pozostałe pliki, mogą skorzystać z możliwości rozbudowy pamięci masowej. Konstrukcja obsługuje także pamięć RAM o pojemności do 96 GB, a producent przewidział obsługę nośników PCIe Gen4 i Gen5.



Obraz nadąża za akcją

Jednym z głównych punktów Crosshair A16 HX MLG Edition jest 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Częstotliwość odświeżania 240 Hz sprawia, że obraz pozostaje płynny nawet wtedy, gdy na ekranie dużo się dzieje. W strzelankach, grach wyścigowych czy produkcjach nastawionych na walkę łatwiej śledzić ruch przeciwników i błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację. Panel wyróżnia się także pokryciem 100% przestrzeni barw DCI-P3. To parametr istotny nie tylko dla graczy, ale także osób zajmujących się fotografią, grafiką czy montażem materiałów wideo. Rozdzielczość QHD+ i proporcje 16:10 zapewniają przy tym więcej miejsca na ekranie niż popularny format 16:9. Przydaje się to podczas pracy z wieloma oknami, dokumentami i programami do tworzenia multimediów.



Stellar White

Obudowa w kolorze Stellar White ma perłowe wykończenie, które zmienia swój wygląd w zależności od oświetlenia. MSI uzupełniło ją czerwonymi gumowymi nóżkami, specjalnymi oznaczeniami MLG i detalami charakterystycznymi dla serii Crosshair. Biała klawiatura otrzymała natomiast czterostrefowe podświetlenie RGB. Inspiracją dla edycji MLG jest LOONG, autorska postać MSI nawiązująca do świata smoków. Jej historia opowiada o bohaterce, która marzyła o zostaniu strażniczką smoczego świata - motyw ten znalazł odzwierciedlenie w grafice oraz detalach laptopa. MSI Crosshair A16 HX MLG Edition dostępny w polskiej dystrybucji jest oferowany razem z MLG Exclusive Premium Pack, obejmującym trzy akcesoria: mysz MLG Edition, słuchawki oraz rozszerzoną podkładkę pod mysz. Wszystkie nawiązują stylistyką do samego komputera, dzięki czemu stworzą spójny zestaw na biurku.



Łączność i wyposażenie

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition jest laptopem stawiającym nie tylko na gaming - można go wykorzystać w wielu sytuacjach, dzięki szerokiemu zestawowi złączy. Na wyposażeniu znalazły się porty HDMI 2.1, USB Type-C z obsługą DisplayPort i Power Delivery, porty USB Type-A oraz Gigabit Ethernet. Za połączenia bezprzewodowe odpowiadają Wi-Fi 6E i Bluetooth. Zastosowano także MSI AI Engine, który rozpoznaje scenariusz użytkowania i automatycznie dobiera ustawienia komputera. Może uwzględniać między innymi granie, pracę, oglądanie materiałów czy udział w spotkaniach online. Całość działa na systemie Windows 11 Home.



MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8WFK-200PLY jest już dostępny w Polsce. Laptop można znaleźć w ofercie sklepów Komputronik, Morele, Delkom i Remedial. Rekomendowana cena wynosi 8499 PLN.



















źródło: Info Prasowe - MSI