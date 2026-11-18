Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza do swojej oferty serię EdgeMesa N AI+, która przenosi zaawansowane możliwości obliczeniowe sztucznej inteligencji na biurka programistów, twórców treści i entuzjastów nowych technologii. Komputery zostały zaprojektowane z myślą o uruchamianiu modeli AI lokalnie, bez konieczności polegania na usługach chmurowych. Takie podejście zapewnia większą kontrolę nad danymi, zasobami obliczeniowymi i sposobem wykorzystania sztucznej inteligencji. Sercem urządzenia jest układ NVIDIA RTX Spark N1X, łączący procesor graficzny NVIDIA Blackwell RTX z 6144 rdzeniami oraz 20-rdzeniowy procesor NVIDIA Grace. Całość oferuje wydajność obliczeniową sięgającą 1 petaflopa w operacjach AI FP4. Do dyspozycji użytkowników oddano również do 128 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5X oraz natywne wsparcie dla technologii NVIDIA CUDA.







Taka konfiguracja ma umożliwiać uruchamianie większych modeli AI bezpośrednio na komputerze, testowanie własnych aplikacji i przyspieszanie procesów wnioskowania. Platforma znajdzie zastosowanie także w pracy kreatywnej, oferując przyspieszenie NVIDIA Studio dla renderowania 3D, montażu wideo i generowania treści z wykorzystaniem AI. Nie zapomniano również o graczach, którzy otrzymają dostęp do technologii NVIDIA RTX, w tym ray tracingu, DLSS i Reflex.



Komputer gotowy do pracy przez całą dobę

MSI EdgeMesa N AI+ wyróżnia się aluminiową obudową o pojemności zaledwie 1.3 litra, wykończoną materiałem odpornym na odciski palców. Producent zastosował autorski system chłodzenia MSI AI Pulse Cooling System, wykorzystujący komorę parową (Vapor Chamber) oraz dwa wentylatory turbinowe. Takie rozwiązanie skutecznie odprowadza ciepło i pozwala na utrzymanie wydajności przy TDP sięgającym 140 W. Jest to szczególnie istotne w przypadku autonomicznych agentów AI, które mogą pracować nieprzerwanie przez całą dobę. Ponadto Komputer działa pod kontrolą systemu Windows 11 i oferuje szeroki zestaw nowoczesnych interfejsów. Na pokładzie znalazły się 10-gigabitowy port LAN, Wi-Fi 7, USB-C o przepustowości do 20 Gb/s oraz obsługa maksymalnie czterech monitorów.



AI, które staje się cyfrowym współpracownikiem

Jednym z głównych założeń nowej serii jest obsługa autonomicznych agentów AI, które nie ograniczają się do odpowiadania na polecenia, ale potrafią analizować informacje, planować działania i wykonywać określone zadania. Programiści będą mogli tworzyć między innymi asystentów programowania, aplikacje RAG korzystające z prywatnych baz wiedzy czy narzędzia automatyzujące powtarzalne czynności. Potencjalne zastosowania obejmują również przetwarzanie dokumentów, zarządzanie wiedzą, analizę obrazu i interakcje głosowe. Dodatkowo technologia NVIDIA Personal AI Router (PAIR) pozwala kompatybilnym urządzeniom tworzyć prywatny klaster obliczeniowy AI. System inteligentnie rozdziela niezależne zadania wnioskowania pomiędzy dostępne lokalne jednostki, co ma poprawiać wykorzystanie ich zasobów.



MSI EdgeMesa N AI+ łączy więc możliwości zaawansowanej platformy AI z niewielkimi wymiarami i rozwiązaniami pozwalającymi na długotrwałą pracę pod obciążeniem.



Ceny:

Sprzęt znalajduje się w ofercie sieci x-kom i Komputronik, dostępne są edycje 64 GB i 128 GB.

- Edycja 64 GB - 22999 PLN

- Edycja 128 GB - 39999 PLN























źródło: Info Prasowe - MSI