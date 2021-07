MSI MAG Forge i MAG Vampiric – funkcjonalne obudowy komputerowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowa komputera stacjonarnego pozwala zapanować nad chaosem wszystkich podzespołów i plątaniną kabli. Dlatego tak niezwykle istotne jest, aby oferowała ona funkcjonalne rozwiązania. MSI, lider w dziedzinie sprzętu dla graczy i wysokiej klasy podzespołów komputerowych, prezentuje obudowy z serii MAG Forge i MAG Vampiric. Obudowy typu mid-tower z serii MAG Forge charakteryzują się przestronną i wytrzymała konstrukcją. Bez problemu można w nich zamontować różne formaty płyt głównych – ATX, Micro-ATX lub Mini-ITX.







Niezwykle istotna, zwłaszcza w letnie upalne dni, jest dobra wentylacja, która bezpośrednio wpływa na temperaturę wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy. W MAG Forge wykorzystano system trzech 120-milimetrowych zasysających powietrze wentylatorów umieszczonych w pionie na frontowej stronie obudowy. Generuje to nadciśnienie w obudowie i sprawia, że ciepłe powietrze jest wypychane górą oraz z tyłu. Oczywiście MSI, znając potrzeby swoich użytkowników, umożliwia także montaż dodatkowego chłodzenia, w tym także chłodzenia cieczą. Producent zapewnia możliwość montażu radiatora o długości 330 mm oraz 160-milimetrowego coolera chłodzącego procesor.



Dla wielu osób niezwykle istotna jest także estetyczna prezentacja zamontowanych wewnątrz podzespołów, zwłaszcza jeśli chcemy podziwiać ich podświetlenie RGB. Wszystkie obudowy z serii MAG Forge posiadają panel boczny wykonany z 4-milimetrowego jasnoszarego hartowanego szkła. Jego montaż oraz demontaż jest bardzo prosty i nie wymaga dodatkowych narzędzi. A jeśli o RGB mowa to na froncie obudowy znajduje się przycisk do sterowania podświetleniem. W zestawie znajduje się także płytka, która umożliwia podłączenie nawet sześciu urządzeń RGB LED, takich jak taśmy LED czy wentylatory.



Gracze mogą również wybrać dla siebie obudowy z serii MAG Vampiric. W kwestii designu inspirowane są historią mrocznego Draculi. Obudowy, podobnie jak MAG Forge, poradzą sobie z płytami głównymi ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Umożliwiają też zamontowanie na przodzie trzech 120-milimetrowych lub dwóch 140-milimetrowych wentylatorów oraz jednego 120-milimetrowych z tyłu. Na górze obudowy znajduje się filtr przeciwpyłowy, który dzięki magnetycznemu montowaniu można łatwo ściągnąć i wyczyścić, a na bocznym panelu umieszczono wytrzymałe szkło hartowane.



Obudowy z serii MAG Vampiric gwarantują dużą funkcjonalność także za sprawą przedniego panelu złącz. Poza standardowym włącznikiem i przyciskiem resetu można korzystać z wejścia audio, na mikrofon, złącz USB – w tym USB 3.2 Gen 1 Typu A oraz przycisku Insta-Light Loop do sterowania podświetleniem.



Obudowy MSI z serii MAG Forge i MAG Vampiric można aktualnie nabyć w promocyjnej cenie w sklepach ze sprzętem komputerowym i elektroniką.





























Źródło: Info Prasowe / MSI