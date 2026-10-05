MSI PRO MAX EDGE AI+, już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI PRO MAX EDGE AI+ trafia do sprzedaży w Polsce. W niewielkiej obudowie komputer ten łączy procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, układ graficzny Radeon 8060S oraz 128 GB zunifikowanej pamięci, oferując możliwości potrzebne do pracy z wymagającymi zadaniami związanymi ze sztuczną inteligencją. SI PRO MAX EDGE AI+ zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którym zależy na wysokiej wydajności i na oszczędności miejsca. Konstrukcja o objętości około 4 litrów pozwala zmieścić rozbudowaną platformę obliczeniową w niewielkiej obudowie. Konfiguracja sprzętu została przygotowana z myślą o lokalnym przetwarzaniu modeli AI. Obecny tu procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 łączy 16 rdzeni CPU z układem graficznym Radeon 8060S oraz jednostką NPU przeznaczoną do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.







Do 128 GB pamięci i obsługa dużych modeli AI

PRO MAX EDGE AI+ wyróżnia zunifikowana pamięć o pojemności sięgającej 128 GB. Wspólna pula pamięci może być wykorzystywana przez procesor i układ graficzny, co pozwala efektywniej gospodarować dostępnymi zasobami podczas wymagających zadań. Tak duża pojemność ma znaczenie przede wszystkim przy pracy z modelami sztucznej inteligencji - komputer został przygotowany do obsługi lokalnych modeli liczących nawet 120 miliardów parametrów. Otwiera to możliwość wykorzystania go m.in. do generowania i analizy treści, pracy z modelami językowymi czy innych zastosowań AI bez konieczności przenoszenia całego procesu do chmury. Oznacza to większe bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi wykorzystywanymi podczas pracy. Takie podejście może być szczególnie istotne w przypadku materiałów, które nie powinny być łączone z zewnętrznymi usługami. PRO MAX EDGE AI+ może znaleźć zastosowanie zarówno w środowisku biznesowym, jak i podczas pracy twórczej, czy programowaniu.



Radeon 8060S, Wi-Fi 7 i obsługa wielu ekranów

Za przetwarzanie grafiki odpowiada zintegrowany Radeon 8060S, dzięki czemu można wykorzystać komputer również do tworzenia treści, obróbki materiałów oraz innych zastosowań wymagających wydajnego układu graficznego.



PRO MAX EDGE AI+ obsługuje też Wi-Fi 7 zapewniając dostęp do szybkiej łączności bezprzewodowej. Poza tym, może obsługiwać jednocześnie wiele monitorów, dzięki czemu można wygodniej pracować z dużą liczbą aplikacji, dokumentów czy narzędzi.



Za odprowadzanie ciepła odpowiada system chłodzenia wykorzystujący m.in. trzy wentylatory oraz miedziany radiator. Rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków pracy wydajnym podzespołom zamkniętym w kompaktowej obudowie. MSI zastosowało konstrukcję, która ma sprawdzić się zarówno na biurku, jak i w miejscach, gdzie liczy się oszczędność przestrzeni.



Dostępność w Polsce

MSI PRO MAX EDGE AI+, jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie od 19999 PLN.



















źródło: Info Prasowe - MSI