MSI Summit MS321 - flagowy monitor dla twórców i profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI prezentuje Summit MS321, czyli flagowy monitor dla twórców i profesjonalistów. Ten zapewnia wysoką jakość obrazu, dużą powierzchnię roboczą, ochronę wzroku i inne rozwiązania podnoszące komfort pracy oraz ekskluzywną aplikację Productivity Intelligence (P.I.), która poprawia wydajność użytkowników. Summit MS321 zaprojektowany został z myślą o nowoczesnych użytkownikach, którzy cenią nie tylko możliwości monitora, ale i jego wygląd. W związku z tym pochwalić może się stylowym designem z symetrycznym frontem i asymetrycznym wzorem na tylnym panelu, symbolizującym słońce wyłaniające się zza horyzontu. Połączenie czerni i złotych akcentów prezentuje się niezwykle elegancko, a bardzo smukłe ramki wokół ekranu mają też praktyczny charakter, ułatwiając korzystanie z wielomonitorowych zestawów.







Summit MS321 oferuje również imponującą specyfikację z panelem o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), wsparciem dla HDR (VESA DisplayHDR 600), 136% pokryciem gamutu sRGB i 95% DCI-P3 oraz wiernym odwzorowaniem kolorów z błędem delta-E (ΔE) ≤ 2. Zastosowanie matrycy IPS gwarantuje także szerokie kąty widzenia, co w przypadku 32-calowego monitora ma niebagatelne znaczenie.



Monitor przynosi też poprawiające komfort użytkowania funkcje sprzętowe i inteligentnego oprogramowania, jak magnetyczna osłona monitora, czytnik kart pamięci SD czy hub USB 3.2 Gen 1. Co więcej, jak przystało na monitor profesjonalny, z którego korzystamy przez nawet 10-14 godzin dziennie, Summit MS321 dba o ochronę wzroku i ergonomię pracy. Dzięki certyfikowanym przez TÜV technologiom przeciwdziałającym migotaniu i ograniczaniu niebieskiego światła, nie musimy obawiać się o zmęczenie oczu, a ergonomiczna podstawa pozwala regulować położenie ekranu (pochylenie, wysokość i obrót).



Ekskluzywna aplikacja MSI P.I. oferuje zaś wiele inteligentnych i intuicyjnych funkcji. Umożliwia zmianę wszystkich parametrów, np. trybu kolorów, jasności czy kontrastu, za pomocą myszki i klawiatury, bez korzystania z OSD, a także zapisanie profilów kolorów na monitorze, dzięki czemu wyświetlacz nie wymaga ponownej kalibracji po podłączeniu do innego komputera. Inteligentny czujnik automatycznie wykrywa poziom oświetlenia otoczenia, aby dostosować jasność ekranu i temperaturę kolorów. Monitor wyposażony jest także w aktywną redukcję szumów, by poprawić jakość rozmów konferencyjnych lub czatów online. Aplikacja MSI P.I. oferuje również funkcję KVM, dzięki której wystarczy jeden zestaw urządzeń wskazujących, aby za pośrednictwem monitora Summit MS321 kontrolować jednocześnie dwa komputery.



MSI Summit MS321 jest już dostępny w sprzedaży. Sugerowana cena producenta to 3949 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MSI