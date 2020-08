MSI VIGOR GK50 ELITE – nowa klawiatura mechaniczna dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza do sprzedaży klawiaturę gamingową VIGOR GK50 ELITE. Jest ona kierowana do wymagających graczy oraz osób często piszących na komputerze. Nowość oparto na przełącznikach mechanicznych Kailh Box White. Charakteryzuje je szybko występujący punkt aktywacji oraz wysoka żywotność. VIGOR GK50 ELITE jest pełnowymiarową klawiaturą mechaniczną, wyposażoną w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB. Została ona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wzbogaconego o eleganckie wykończenie wierzchu wykonane ze szczotkowanego aluminium. Istotną cechą GK50 ELITE jest żywotność zastosowanych w niej przełączników Kailh Box White, która wynosi do 80 milionów kliknięć. Dodatkowo klawiatura jest odporna na zachlapania i kurz – posiada certyfikat IP56.







Osoby piszące duże ilości tekstu docenią wyczuwalny skok klawiszy oraz charakterystyczny, satysfakcjonujący dźwięk kliknięcia przełączników Kailh Box White. Ich właściwości powinny również przypaść do gustu graczom, dla których liczy się precyzja i mała siła wymagana do aktywacji przełącznika. Kabel klawiatury pokryty jest solidnym oplotem, zapewniającym trwałość i przyjemny dla oka wygląd.



Podświetlenie GK50 ELITE pozwala na granie lub pracę przy słabym świetle. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji osiem gotowych, zaprogramowanych efektów, które można aktywować skrótami klawiszowymi. Bardziej wymagający gracze będą mogli skorzystać z oprogramowania MSI Dragon Center. Daje ono możliwość tworzenia własnych unikatowych efektów świetlnych, dostosowanych do konkretnych gier. VIGOR GK50 ELITE wspiera też technologię synchronizacji podświetlenia RGB – MSI Mystic Light.



CLUCH GM08 oraz VIGOR WR01

Wraz z premierą klawiatury gracze będą mieli okazję uzupełnić swoje zestawy o nową mysz CLUCH GM08 oraz podkładkę pod nadgarstki VIGOR WR01. Akcesoria będą dostępne w sprzedaży równocześnie z VIGOR GK50 ELITE.

CLUCH GM08 to wyposażenie dla graczy szukających myszki z możliwością dostosowania wagi. Dzięki symetrycznemu kształtowi może być ona obsługiwana zarówno przez graczy leworęcznych, jak i praworęcznych. Wygodę użytkowania zapewniają żłobione kółko myszy oraz gumowane boczne uchwyty korpusu urządzenia. Z kolei za precyzyjne przełożenie ruchów gracza na ekran komputera odpowiada sensor optyczny PixArt PAW-3519.



Z kolei podkładka VIGOR WR01 została pokryta jedwabną lycrą z powłoką antybakteryjną. Wykorzystany materiał jest przyjemny w dotyku. Wewnątrz podkładki znajduje się specjalnie opracowana pianka pamięciowa z żelem chłodzącym. Jej ergonomiczny kształt pozwala na wygodne ułożenie dłoni podczas pisania i długich sesji gamingowych. Ponadto podstawa podkładki jest gumowana i ma antypoślizgową fakturę, dzięki czemu solidnie trzyma się blatu biurka.



MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na akcesoria. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

VIGOR GK50 ELITE – 389 PLN

CLUCH GM08 – 99 PLN

VIGOR WR01 – 109 PLN



































Źródło: Info Prasowe / MSI