Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI dołącza do charytatywnego streamu Gra Paczka. Ideą projektu jest zbiórka finansowa na rzecz Szlachetnej Paczki. W trakcie wydarzenia organizowane będą konkursy, w których widzowie będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wesprzeć finansowo Szlachetną Paczkę. Charytatywny stream trwa od czwartku 12 listopada od godzinny 15:00, a zakończy 15 się listopada o północy. W trakcie ponad 60 godzin relacji na żywo uczestnicy będą mogli wesprzeć Szlachetną Paczkę poprzez donacje czy udział w konkursach. Do wygrania będzie nie tylko sprzęt gamingowy (komputery, karty graficzne, procesory i inne podzespoły oraz akcesoria czy zestawy gracza), ale także unikatowe kolekcjonerskie gadżety z gier, w tym np. Wiedźmin 3: Dziki Gon (edycje kolekcjonerskie).







Livestream MSI Polska rozpocznie się już w najbliższą niedzielę,15 listopada. W godzinach od 19 do 21 będzie trwać cała transmisja live na kanałach. Od godziny 21 do 22 będziemy nadawać na głównym kanale Gra Paczki.



W event zaangażują się znani gracze i influencerzy z sieci gamingowych Fantasyexpo, Gameset (grupa LTTM) oraz JaRock, w tym m.in. AlbanPL, Bonkol, BandiT, Boonguś, CTSG, Dreuuu, Flamy, Hipnozaa, Kaftann, Koposova, Kycu, Lempiank, Lariss_Price, Łosiu, MegsonPekson, MICHU Miniuwa, Mordora, NieDaRadek, Niklaus Pieron, Neviina, Nexos, Nieuczesana, Ospanno, Pan KuBaka, PLKD, Rock, Sakebinii, Seto, SirMisiek, SouShibo, Tivolt, Tuttek, Wonziu, Veneea, Vuzzey, xEmtek, Yuuhi i Ziemniak.













Źródło: Info Prasowe / MSI