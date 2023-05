MSI na COMPUTEX 2023 - Nowe laptopy dla graczy i profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszyła kolejna edycja targów COMPUTEX, na której nie mogło zabraknąć MSI. Firma zawitała do Tajpej z bogatą ofertą nowych produktów, w tym imponujących laptopów dla graczy (i nie tylko). Wśród nowości jest Laptop MSI Creator Z17 HX Studio w ultracienkiej obudowie unibody CNC w kolorze Lunar Grey, w której kryje się ekstremalna wydajność gwarantowana przez procesor Intel Core i9 13. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Wyjątkowa konstrukcja systemu chłodzenia MSI Vapor Chamber Cooler zapewnia stabilną pracę, nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Laptop, zatwierdzony przez NVIDIA Studio dla twórców, jest dostarczany z fabrycznie zainstalowanymi sterownikami Studio i narzędziami wspomaganymi przez sztuczną inteligencję, które usprawniają pracę i przyspieszają tworzenie treści.







Wyświetlacz True Color o rozdzielczości QHD+ i współczynniku proporcji 16:10 gwarantuje wyraźny i żywy obraz, oferując jednocześnie zaawansowaną technologię dotykową i obsługę rysika. Cienka ramka zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą, umożliwiając użytkownikom wykonywanie wielu zadań jednocześnie i łatwe przełączanie się między aplikacjami. Creator Z17 HX Studio jest wyposażony w rysik MSI Pen 2 z haptyczną i grafitową końcówką Microsoft MPP 2.6, który zapewnia precyzyjne pisanie i rysowanie.











Źródło: Info Prasowe / MSI

Raider GE78 HX z procesorem nawet Intel Core i9 HX 13. generacji, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 i niesamowitą częstotliwością odświeżania na nowo definiuje gaming i immersję. Odnowiona wersja Raider GE78 HX Smart Touchpad jest wyposażona w inteligentny touchpad, który zapewnia użytkownikom jeszcze większy komfort użytkowania. Programowalne klawisze skrótów umożliwiają bardziej intuicyjne uruchamianie różnych funkcji, począwszy od regulacji głośności i jasności podświetlenia panelu/klawiatury, po Bluetooth i połączenie z kamerą internetową, a nie zabrakło też pięciu skrótów klawiszowych do zaprogramowania przez użytkownika.MSI nie zapomina o segmencie biznesowym, zupełnie nowy Commercial 14 jest wzbogacony o rozwiązania dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw poprzez szereg opcjonalnych środków bezpieczeństwa, łączność NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) i wbudowany czytnik Smart Card. Oba rozwiązania zapewniają dodatkową warstwę uwierzytelniania tożsamości i można je dostosować do swoich potrzeb. Poza typowymi biznesowymi cechami, MSI zadbało także o ochronę środowiska - obudowa klawiatury wykonana jest z materiałów PCR (Post-Consumer Recycled), a ponad 90% opakowania to papier z recyklingu.Nowy laptop Alpha 17 jest wyposażony w najnowszy procesor AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range wraz z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 40 do laptopów. Jedną z najważniejszych nowości w Alpha 17 jest obecność Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 na platformie obliczeniowej. Dzięki technologii High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, która wykorzystuje wiele pasm, aby zapewnić najlepsze dostępne połączenie, FastConnect 7800 zapewnia wydajność Wi-Fi 7 ze szczytowymi prędkościami do 5,8 Gb/s i opóźnieniem wynoszącym zaledwie 2 milisekundy. Laptop pochwalić może się też wyświetlaczem QHD o częstotliwości odświeżania 240 Hz.Nagrodzona Red Dot Product Design 2023 nowa wersja laptopa Prestige 16 z obudową ze stopu magnezu waży tylko 1,5 kg. Komputer wyposażony w najnowszy procesor Intela z certyfikatem platformy Intel Evo obsługuje ładowanie PD3.1 o mocy 140 W. Opcjonalnie dostępna jest również karta graficzna do laptopów z serii NVIDIA GeForce RTX 40. Jak na 16-calowy laptop Prestige 16 jest zarówno bardzo wydajny, jak i lekki.