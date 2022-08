MSI organizuje konkurs na swoje 36-lecie działalności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI, lider wśród producentów sprzętu dla graczy, twórców i biznesu, w tym roku świętuje swoje 36-lecie! Z tej okazji organizuje konkurs, w którym do wygrania są pakiety firmowych gadżetów. By mieć szansę je zdobyć, należy wykonać tylko kilka prostych zadań. Nagrody zdobędzie w sumie aż 20 osób! 36-te urodziny to idealny moment na świętowanie. MSI, chcąc docenić swoich fanów i odwdzięczyć im się za okazywane od wielu lat zaufanie, organizuje specjalną zabawę. Na 20 zwycięzców czekają pakiety gadżetów MSI składające się z breloka smoka MSI, piłki antystresowej, torby granko fajne, pluszowego smoka, notesu, komina, jajka smoka, plecaka Essential, czapki z daszkiem, plecaka sznurkowego i poduszki.







Pierwszym krokiem w urodzinowym konkursie MSI jest wypełnienie przynajmniej czterech prostych zadań na Specjalnej Stronie. Następnie należy udzielić kreatywnej odpowiedzi na pytanie: który produkt MSI podoba Ci się najbardziej i dlaczego akurat ten? Na spełnienie tych warunków uczestnicy mają czas od 3 sierpnia 2022 do 4 września 2022, do godziny 23:59. MSI wybierze 20 najciekawszych odpowiedzi i nagrodzi ich autorów wspomnianymi wcześniej pakietami gadżetów. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w Tym Miejscu.



















Źródło: Info Prasowe / MSI