MSI prezentuje laptopy z serii RTX 50 inspirowane mitologią nordycką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ogłosiło podczas wydarzenia MSIology: Dragonforged Dominance Launch Event swoje przełomowe laptopy z serii RTX 50. Nową linia inspirowana jest starożytnym nordyckim mitem o Yggdrasilu, czerpiąc z motywów odnowy i wytrzymałości. Tym samym innowacyjne urządzenia MSI łączą trzy kluczowe cechy: nowatorską technologię, luksusową estetykę i ekstremalną wydajność. Seria Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth to połączenie sztuki i inżynierii. Ten flagowy laptop, ozdobiony ręcznie malowanym smokiem, jest wyposażony w najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 50, procesor Intel Core Ultra 200HX z wbudowanym NPU oraz zasilacz o mocy 400 W. Za sprawą czterech slotów na dyski SSD i ekskluzywnego wsparcia dla technologii SuperRAID 5, zapewniających zawrotne prędkości odczytu na poziomie do 18000 MB/s, Titan wyznacza nowe branżowe standardy.







Jego niezwykle zaawansowany system chłodzenia z komorą parową pozwala osiągnąć łączną moc CPU/GPU na poziomie 270 W, potwierdzając zaangażowanie MSI w dostarczanie produktów zapewniających najwyższą wydajność.



Seria Raider – najwyższa jakość rozgrywki

Dzięki procesorom AMD Ryzen 9000HX/9000HX3D lub Intel Core Ultra 200HX połączonym z grafiką RTX 50, stworzona z myślą o graczach seria Raider zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania gamingowe. I wysoko zawiesza poprzeczkę rywalom, obsługując ultraszybką pamięć DDR5 6400 CSODIMM, co przekłada się na jeszcze lepszą wydajność w grach. Zaawansowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami i siedmioma ciepłowodami oraz skalibrowany fabrycznie wyświetlacz Mini LED 4K/120 Hz gwarantują płynną immersyjną rozgrywkę. Seria Raider w pełni realizuje hasło „Dragonforged Dominance”, przesuwając granice mobilnego gamingu.



Seria Stealth – smukła, mobilna i potężna

Użytkownicy, którzy oczekują mobilności bez kompromisów, powinni zainteresować się odświeżoną serią Stealth, która spełnia wszystkie te wymagania. Smukła i lekka obudowa ze stopu magnezu i aluminium, grafika z serii RTX 50 oraz procesory AMD Ryzen AI 300 lub Intel Core Ultra 200H sprawiają, że laptopy łączą elegancję z wydajnością. Udoskonalona technologia chłodzenia MSI Cooler Boost 5 zapewnia optymalne temperatury, a pełnowymiarowa klawiatura RGB, wszechstronne opcje łączności oraz zintegrowane głośniki o wysokiej jakości dźwięku czynią Stealth idealnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki.



Seria Vector – optymalizowana pod kątem STEM i profesjonalistów

Dostosowana do potrzeb specjalistów STEM oraz twórców, seria Vector została zaprojektowana z myślą o wydajnej pracy przy wymagających zadaniach. Unikalnie wyposażona w dedykowany moduł chłodzenia SSD, zapewnia długotrwałą, wysoką prędkość odczytu i zapisu, co przekłada się na zwiększoną efektywność zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów. Dzięki kartom graficznym RTX 50, procesorom Intel Core Ultra 200HX lub AMD Ryzen 9000 oraz zaawansowanym opcjom łączności, jak Thunderbolt 5, Vector oferuje potężną wydajność przy jednoczesnym cichym i efektywnym chłodzeniu.



Seria Venture & VenturePro – wysoka wydajność dla każdego

Nowe serie Venture i VenturePro rozszerzają ofertę MSI w segmencie biznesowym. Wyposażone w najnowsze procesory Intel Core Ultra 200H lub AMD Ryzen AI 300 oraz dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, laptopy te oferują dotykowe wyświetlacze OLED, możliwość rozbudowy pamięci i przestrzeni dyskowej oraz wydajną baterię 90 Wh z technologią Battery Boost. Zintegrowany AI Engine optymalizuje zużycie energii, ustawienia wyświetlacza i dźwięku, zwiększając efektywność pracy. Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia, Venture zapewnia zaś wyższą wydajność i niższy poziom hałasu niż konkurencyjne modele, oferując bardziej komfortowe i efektywne doświadczenie użytkownika.

































źródło: Info Prasowe - MSI