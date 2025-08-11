MSI rozpoczyna akcję ’Back to School’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

11 sierpnia 2025 roku rusza nowa ogólnopolska kampania promocyjna marki MSI pod hasłem „Back to School”, skierowana do wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie zakup nowego laptopa przed rozpoczęciem roku szkolnego lub akademickiego. Promocja potrwa do 28 września i obejmuje wybrane modele laptopów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 50 oraz RTX 4060, oferując użytkownikom doskonałą wydajność, niezbędną do nauki, pracy i gamingu. Dzięki nowoczesnym podzespołom, wysokiej jakości wykonania i atrakcyjnym benefitom, laptopy MSI stanowią idealny wybór dla uczniów, studentów i graczy. Wartym podkreślenia elementem promocji jest nagroda za opinię - każdy klient, który po zakupie laptopa wystawi recenzję i oznaczy ją hashtagiem #GramZMSI, otrzyma czek BLIK lub voucher do Pyszne.pl o wartości nawet 400 zł. Co ważne, użytkownik sam decyduje, którą formę nagrody wybiera.







Przykładowe modele biorące udział w akcji:

Cyborg 15 A13VF - to laptop stworzony z myślą o graczach, którzy cenią moc i styl. Oferuje 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13420H, grafikę RTX 4060 oraz ekran 144 Hz, co zapewnia płynność i dynamikę rozgrywki. Szybki dysk SSD i 16 GB RAM gwarantują sprawne działanie, a chłodzenie Cooler Boost utrzymuje wysoką wydajność.



Katana 17 B13VFK-1053PL - to 17.3-calowy laptop gamingowy z ekranem FHD 144 Hz, procesorem Intel Core i7-13620H i grafiką RTX 4060. Oferuje wyjątkową płynność, moc i realizm dzięki technologii DLSS 3, przełącznikowi MUX i szybkiemu SSD 1 TB. System chłodzenia Cooler Boost 5 i 4-strefowe podświetlenie klawiatury dopełniają obraz tego kompletnego, potężnego sprzętu.



Katana A15 AI B8VF-487XPL - łączy wydajność AMD Ryzen 7 z grafiką RTX 4060 i ekranem 144 Hz, oferując płynność w grach i pracy. Technologia MSI Intelligent automatycznie optymalizuje działanie, a Cooler Boost 5 zapewnia skuteczne chłodzenie. Klawiatura RGB, Wi-Fi 6E i AI-ready GPU czynią go wszechstronnym narzędziem do grania i tworzenia.



Vector 16 HX AI A2XWIG-405PL - to potężna maszyna z procesorem Intel Core Ultra 9 i grafiką RTX 5080, stworzona dla graczy i profesjonalistów potrzebujących dużej mocy obliczeniowej. Ekran QHD+ 240 Hz, technologia OverBoost Ultra (do 240W), chłodzenie Cooler Boost 5 i Wi-Fi 7 gwarantują najwyższą wydajność, płynność i stabilność - zarówno w grach, jak i wymagających zadaniach.



Katana 15 HX B14WGK-061XPL - z procesorem Intel Core i7-14650HX i grafiką RTX 5070 GDDR7 to gamingowy laptop nowej generacji. Wyświetlacz WQXGA 165 Hz zapewnia wyjątkową płynność, a technologia DLSS 4 i Ray Tracing przenoszą grafikę na wyższy poziom. Z szybkim SSD 1 TB i łącznością Wi-Fi 6E jest to sprzęt gotowy na każde wyzwanie.



Katana 15 B13VFK-2041PL - łączy procesor Intel Core i7 13. generacji z grafiką RTX 4060 dla płynnej rozgrywki i wyjątkowej wydajności. Ekran 144 Hz, podświetlana klawiatura 4-Zone RGB i system chłodzenia Cooler Boost 5 zapewniają komfort nawet podczas intensywnego grania. Szybki SSD i pamięć DDR5 gwarantują błyskawiczną responsywność.



Podwójna korzyść

Szczegóły promocji, pełna lista modeli oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej MSI. Po nabyciu modelu laptopa objętego promocją należy go zarejestrować na osobnej stronie, wraz z załączeniem swojej recenzji. Niedługo potem uczestnicy otrzymają wybraną przez siebie formę nagrody.



























źródło: Info Prasowe - MSI