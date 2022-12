MSI zdobywa 13 nagród CES 2023 Innovation Awards

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI ma przyjemność poinformować, że jego produkty zdobyły łącznie 13 nagród CES® 2023 Innovation Awards. Wśród wyróżnionych urządzeń znalazły się monitory, laptopy, desktopy i podzespoły komputerowe. Siedem wyróżnionych produktów zostało już ogłoszonych szerokiej publiczności, a pozostałe sześć zostanie ujawnionych 3 stycznia 2023 roku. Do tegorocznej rywalizacji o nagrody CES Innovation Awards, zgłoszono rekordową liczbę, ponad 2100 produktów i rozwiązań. Ogłoszenie wszystkich wyników nastąpi jeszcze przed targami CES 2023, będących jedną z najważniejszych imprez technologicznych na świecie, która odbędzie się w dniach od 5 do 8 stycznia 2023 roku w Las Vegas w Newadzie.







CES Innovation Awards, którego właścicielem i organizatorem jest Consumer Technology Association (CTA)®, to coroczny konkurs, w którym wyróżnia się wybitne wzornictwo i projekty techniczne w 28 kategoriach związanych z technologiami wykorzystywanymi w produktach konsumenckich. Te najwyżej ocenione otrzymują wyróżnienie „Best of Innovation”. Elitarny grono jurorów, składające się z branżowych ekspertów, w tym przedstawicieli mediów, projektantów i inżynierów ocenia zgłoszone produkty pod kątem innowacyjności, zastosowanych technologii i rozwiązań technicznych, funkcjonalności, estetyki oraz wzornictwa.



Firma MSI zdobyła nagrody CES Innovation Awards w kategoriach „Gaming”, „Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe” oraz „Domowe komponenty i akcesoria audio-wideo”. Wyróżnione nagrodami CES 2023 Innovation Awards produkty, wraz z ich opisami i zdjęciami można znaleźć na stronie CES.tech/innovation. Więcej nagrodzonych produktów zostanie ujawnionych i przedstawionych publiczności w styczniu 2023 roku. Nagrodzone produkty zobaczyć będzie można podczas targów CES 2023.



Wśród nagrodzonych produktów MSI znalazły się:

- komputer MEG TRIDENT X2: Wyróżniony w kategorii „Gaming”

- monitor MAG 275CQRX/325CQRX: wyróżniony w kategorii „Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe”

- monitor Modern MD271UL: Wyróżniony w kategorii „Domowe komponenty i akcesoria audio-wideo”

- monitor MEG 342C QD-OLED: Wyróżniony w kategorii „Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe”

- karta graficzna GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G: Wyróżniony w kategorii „Gaming”

- płyta główna MEG Z790 GODLIKE: Wyróżniony w kategorii „Gaming”

- zasilacz MEG Ai1300P PCIE5: Wyróżniony w kategorii „Urządzenia peryferyjne i akcesoria komputerowe”





































Źródło: Info Prasowe / MSI