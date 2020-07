MX Master 3 i MX Keys dostępny w wersji dla użytkowników Mac i iPad

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech ogłosił premierę MX Mastera 3 oraz MX Keys dla komputerów Mac. Kultowy już zestaw został dostrojony tak, aby jak najlepiej uzupełniać ekosystem Apple i pomagać w efektywnej pracy milionom użytkowników pracujących na komputerach Mac i iPad. Najpopularniejsza wydajna mysz i klawiatura Logitech w kolorze Space Grey będzie dostępna na polskim rynku pod koniec sierpnia 2020r. Zaawansowana bezprzewodowa mysz dla komputerów Mac została stworzona, aby wzmocnić Maca i iPada dzięki charakterystycznym funkcjom serii Master, w tym przewijaniu za pomocą magnetycznej rolki nowej generacji i udoskonalonej ergonomii pozwalającej bez wysiłku uzyskać dostęp do wszystkich przycisków.







Czujnik Darkfield 4000 DPI pozwala śledzić praktycznie każdą powierzchnię, nawet szkło, i trafić za każdym razem odpowiedni piksel podczas pracy nad szczegółowymi projektami. Korzystając z aplikacji, można będzie zaprogramować mysz pod kątem wykonywanej pracy dla Adobe, Google Chrome, Safari i niezliczonych innych programów. Akumulator MX Master 3 dla komputerów Mac może działać do 70 dni i może być ładowany podczas użytkowania.



Klawisze Logitech MX Keys zostały zaprojektowane w układzie Mac, aby zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia z pisania na przyciskach o niskim profilu. Dodatkowo została ona wyposażona w inteligentne podświetlenie, dzięki któremu gdy zbliżasz ręce do klawiatury, dostosowuje się do warunków oświetleniowych otoczenia. Klawisze MX dla komputerów Mac mają formware zoptymalizowany dla komputerów Mac, są wyposażone w ładowanie USB-C na USB-C i umożliwiają łatwe przełączanie pomiędzy MacBookiem, iPadem czy iPhonem.



Logitech MX Master 3 i MX Keys dla komputerów Mac zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności. Stworzona z myślą o twórcach seria Master dla komputerów Mac zapewnia większą szybkość i precyzję podczas codziennej pracy. Moc MX jest teraz zoptymalizowana pod MacOS i kompatybilna z iPadOS, umożliwiając płynną pracę na urządzeniach Apple.



Logitech MX Master 3 dla komputerów Mac i Logitech MX Keys dla komputerów Mac będą dostępne w Polsce pod koniec sierpnia 2020r.























Źródło: Info Prasowe / Logitech