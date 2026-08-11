Mac z 3-letnią ochroną, 30 dniami na test i 8% zniżki dla edukacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iSpot, największa w kraju sieć autoryzowanych salonów o standardzie Apple Premium Partner, rozpoczyna kampanię Mac to School, skierowaną do uczniów i studentów, którzy ukończyli 18. rok życia, oraz osób nauczających. Oferta jest dostępna od 3 sierpnia do 31 października 2026 r. w 54 salonach stacjonarnych iSpot w całej Polsce oraz w sklepach internetowych iSpot.pl i Cortland.pl. W ramach kampanii Klienci uprawnieni do zniżki edukacyjnej otrzymają 8% rabatu na ofertę komputerów Mac oraz tabletów iPad. Dodatkowo zakupy będzie można sfinansować w systemie 20 rat 0% RRSO 0%1, co pozwala rozłożyć koszt zakupu na wygodne raty bez dodatkowych opłat i odsetek.







Dodatkowe dwa lata gwarancji na komputery Mac

Jednym z najważniejszych elementów kampanii jest oferowana przez iSpot dodatkowa, dwuletnia gwarancja na wszystkie komputery Mac objęte programem. Wraz z roczną ochroną producenta daje ona Klientom łącznie trzy lata zabezpieczenia, stanowiąc jeden z wyróżników oferty iSpot i zwiększając bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Apple.



Nowość: wydłużony okres zwrotu w ramach oferty Buy&Try

Nowością w tegorocznej kampanii jest wydłużony okres zwrotu w ramach oferty Buy&Try, umożliwiający przetestowanie komputera Mac przez maksymalnie 30 dni od daty zakupu. Jeżeli w tym czasie Klient uzna, że urządzenie nie spełnia jego oczekiwań, może je zwrócić – niezależnie od tego, czy zakupu dokonał w salonie stacjonarnym, czy online. Rozwiązanie zapewnia większą swobodę i komfort podczas podejmowania decyzji zakupowej.



O kampanii:

Kampania Mac to School potrwa od 3 sierpnia do 31 października 2026 r. i obejmuje komputery Mac oraz tablety iPad dostępne w 54 salonach stacjonarnych iSpot na terenie całej Polski, a także w sklepach internetowych iSpot.pl i Cortland.pl. Szczegóły, w tym zasady przyznawania zniżki edukacyjnej, warunki finansowania, dodatkowej gwarancji oraz oferty Buy&Try, dostępne są na stronach internetowych iSpot.pl i Cortland.pl oraz w salonach stacjonarnych iSpot.











źródło: Info Prasowe - iSpot