Marka Moondrop jest już dostępna w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ten niezwykle ciekawy producent zrobił ostatnimi czasy sporą furorę na wymagającym rynku przenośnego audio. Nic w tym dziwnego, bo jego oferta jest nie tylko szeroka, ale i niezwykle interesująca zarazem. Pośród najciekawszych modeli tej marki można wymieć słuchawki takie, jak planarne Venus, czy wysokiej klasy dokanałowe modele S8, Variations i Blessing 3. Producent oferuje również wiele przystępnych cenowo IEMów, a także przetworniki cyfrowo-analogowe w postaci przewodu z wtyczką („dongle”). W katalogu firmy znajdziemy też kable słuchawkowe o znakomitych parametrach.







Moondrop Venus – flagowe słuchawki planarne

To model posiadający przetworniki 100 mm i grubości tylko 2 mikronów oraz cewki wykonane z czystego srebra. Słuchawki te oferują technologię oraz brzmienie do tej pory zarezerwowane dla droższych modeli. W Moondrop Venus połączono kilka rozwiązań tworząc nie tylko świetnie wyglądające, ale i zaawansowane technologicznie słuchawki, które potrafią zaoferować brzmienie godne znacznie droższych konstrukcji. Venus posiadają unikalne cewki przewodzące napylone czystym srebrem, co przekłada się na znakomite oddanie cichych sygnałów i niezwykle szlachetny charakter reprodukcji. Zastosowano też układ magnetyczny wykonany z 18 magnesów N52 zaprojektowany przy użyciu zaawansowanych narzędzi do symulacji komputerowej. Dodatkowo Venos posiadają specjalne falowody wyrównujące fazę w zakresie wysokich częstotliwości, co przekłada się na naturalne oddanie góry pasma oraz świetną budowę sceny.



Venus to, jak sama nazwa wskazuje, słuchawki niezwykle piękne, a do tego wykonane z dbałością o każdy detal. Posiadają do tego autorską konstrukcję muszli, które wykonane są z obrabianego za pomocą CNC aluminium. Posiadają też przemyślany, automatycznie dopasowujący się do kształtu głowy pałąk, gdzie użyto połączenia aluminium lotniczego i skóry. Cena modelu w Polce to 2999 PLN.





Moondrop Blessing 3 – słuchawki dokanałowe o hybrydowej konstrukcji

Blessing 3 to słuchawki, które są jednym z najbardziej popularnych w ofercie firmy. Nic dziwnego, bo to świetna konstrukcja oparta o 2 przetworniki dynamiczne oraz 4 armaturowe połączone ze sobą w przemyślany sposób. A wszystko to w pięknej, wykonanej za pomocą druku 3D obudowie. Blessing 3 to słuchawki, które wyróżniają się wieloma szczegółami konstrukcyjnymi. Przede wszystkim dwa, dedykowane do basu przetworniki dynamiczne o średnicy 10mm pracują w konfiguracji, w której skierowane są naprzeciwko siebie. Dzięki temu, oraz zastosowaniu dwóch przetworników dla niskich tonów uzyskano ogromną poprawę w zakresie definicji, dynamiki oraz czystości najniższych zakresów.



Najnowszy model znanych dokanałowych słuchawek oferuje znakomite brzmienie także dzięki świetnie zintegrowanym czterem przetwornikom armaturowym, które pokrywają środek oraz górę pasma. Ponadto zastosowano tutaj zarówno filtry elektryczne, jak i akustyczne, co zapewnia także stałość fazy w całym zakresie pasma audio. A to z kolei owocuje niezwykle naturalnym, czytelnym brzmieniem z doskonałą holografią.



Marka Moondrop, dzięki swoim utalentowanym projektantom, tworzy produkty nie tylko świetnie brzmiące, ale i pięknie wykonane. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu Blessing 3, gdzie połączono druk 3D z wykonaną za pomocą obróbki CNC płytą czołową, która jest dodatkowo ręcznie polerowana. To świetnie grające słuchawki, które dodatkowo przyciągają oko, a ich brzmienie potrafi zaskoczyć swoją dojrzałością. Cena modelu w Polsce to 1749 PLN.



































Źródło: Info Prasowe - MIP