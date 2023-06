Marka Tesla wkroczyła na polski rynek...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mówiąc Tesla, większość z nas myśli o samochodzie. Jednak do Polski wkracza właśnie Tesla Smart - czeska marka urządzeń smart home. Tesla oferuje produkty czeskiej firmy TESLA - wśród nich są systemy kamer (zewnętrznych i wewnętrznych, w tym nianie dla dzieci), inteligentne produkty dla zwierząt domowych (fontanny do picia, karmniki dla psów i kotów z kamerami lub interaktywne zabawki podłączone do Internetu), oczyszczacze powietrza, oświetlenie, urządzenia do opieki na dziećmi czy do higieny osobistej. Marka Tesla oferuje najbardziej wszechstronny ekosystem na rynku.







Co znajdziemy w ofercie marki Tesla?

Marka Tesla oferuje bardzo szeroki wachlarz produktów. Od urządzeń do poprawy jakości powietrza w domach (oczyszczacze, nawilżacze), urządzeń poprawiających bezpieczeństwo jak kamery czy czujniki, akcesoriów dla zwierząt, oświetlenia, czy produktów higieny osobistej aż na produktach mierzących stan zdrowia kończąc. Nie sposób wymienić wszystkie urządzenia w portfolio marki, która skupia się na produktach codziennego użytku, aby ułatwiały życie jeszcze bardziej. Marka posiada dziesiątki linii produktów z wielu dziedzin życia, co z pewnością stawia ją na czele producentów urządzeń smart.



TESLA Smart oferuje produkty inteligentnego domu, które przede wszystkim ułatwią Ci życie i znacznie zaoszczędzą czas. Podczas produkcji oczywiście koncentrują się na właściwym wyborze materiałów, by były wysokiej jakości i miały maksymalny okres trwałości przez cały czas użytkowania produktu, biorąc pod uwagę przystępność cenową.

Ponadto wszystkie urządzenia marki TESLA można łatwo dostosować i adaptować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.



Dodatkowo marka Tesla posiada własną aplikację, dzięki której można sterować wszystkimi urządzeniami z portfolio marki. Wszystko w jednym miejscu: jedna marka, jedno rozwiązanie, jedna aplikacja.



















Źródło: Info Prasowe / Tesla Smart