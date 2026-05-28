Matrix Audio MS-1c – Flagowe brzmienie serii M

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio z dumą prezentuje MS-1c – najnowszy odtwarzacz sieciowy, który stanowi idealny punkt wejścia do flagowej serii M. Zaprojektowany z myślą o purystach dźwięku, MS-1c łączy w sobie zaawansowaną platformę MA Player, flagową architekturę DAC od AKM oraz wszechstronność wyjść cyfrowych i analogowych, dostarczając niezwykłych wrażeń muzycznych w eleganckiej formie. Matrix Audio MS-1c pracuje pod kontrolą autorskiego systemu MA Player, opartego na architekturze Linux i zoptymalizowanego wyłącznie pod kątem odtwarzania dźwięku wysokiej rozdzielczości. System wspiera szeroką gamę protokołów, w tym Roon Ready, DLNA/UPnP, AirPlay 2, Spotify Connect oraz Tidal Connect. Dzięki intuicyjnej aplikacji MA Remote, użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoją biblioteką muzyczną oraz serwisami streamingowymi z poziomu smartfona lub tabletu.







Flagowa konwersja AKM VELVETSOUND

Za brzmienie MS-1c odpowiada zaawansowany układ DAC wykorzystujący flagowe rozwiązania AKM: procesor sygnałowy AK4191 oraz przetwornik AK4499EX. Ta dwuczęściowa architektura pozwala na całkowite odseparowanie sekcji cyfrowej od analogowej, co skutkuje niespotykaną czystością dźwięku, dynamiką na poziomie 125 dB oraz naturalną, ciepłą barwą, która jest znakiem rozpoznawczym serii M.



Wszechstronność bez granic

MS-1c został zaprojektowany jako uniwersalne centrum domowego audio. Urządzenie oferuje pełen wachlarz wyjść cyfrowych (AES/EBU, S/PDIF, Toslink, IIS-LVDS oraz USB Audio), co pozwala na współpracę z dowolnym zewnętrznym przetwornikiem DAC. Jednocześnie, dzięki wbudowanej sekcji analogowej z wyjściami RCA i XLR, MS-1c może być podłączony bezpośrednio do wzmacniacza zintegrowanego lub kolumn aktywnych. Dodatkowym atutem jest slot na dysk SSD NVMe, który pozwala na przechowywanie lokalnej kolekcji muzyki bezpośrednio w urządzeniu, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych serwerów NAS.



Design i jakość wykonania

Obudowa MS-1c to majstersztyk industrialnego designu. Wykonana z grubych paneli aluminium, nie tylko skutecznie izoluje czułą elektronikę od zakłóceń, ale również zachwyca minimalistyczną estetyką. Front urządzenia zdobi duży, czytelny wyświetlacz, który w czasie rzeczywistym prezentuje okładki albumów oraz parametry odtwarzanego sygnału.



Matrix Audio MS-1c będzie dostępny w sprzedaży od maja 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 16990 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP