Matrix Audio ND-1 – Flagowy DAC z dwoma trybami brzmienia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio prezentuje ND-1 – przetwornik cyfrowo-analogowy z serii N. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających systemach Hi-Fi, ND-1 łączy w sobie szwedzką precyzję transformatorów Lundahl z najnowocześniejszą architekturą Dual-DAC, oferując użytkownikom unikalną możliwość wyboru między analogowym ciepłem a studyjną rozdzielczością. Największą innowacją w Matrix Audio ND-1 jest możliwość przełączania stopnia wyjściowego między trybem transformatorowym a operacyjnym (Op-Amp). W trybie Transformer, sygnał przechodzi przez legendarne szwedzkie transformatory Lundahl, nadając muzyce bogatą teksturę harmoniczną, analogowe ciało i naturalną płynność. Z kolei tryb Op-Amp stawia na maksymalną szybkość, precyzję transjentów i krystaliczną czystość, idealną do analitycznych odsłuchów.







Flagowa architektura i komponenty klasy premium

Sercem ND-1 jest w pełni zbalansowaną architektura oparta na flagowych układach DAC AKM AK4499EX wraz z modulatorem AK4191EQ. Taka konfiguracja, wspierana przez ultra-precyzyjne zegary femtosekundowe, pozwala na osiągnięcie dynamiki przekraczającej 127 dB przy znikomych zniekształceniach. Każdy element toru sygnałowego został dobrany pod kątem minimalizacji szumów i maksymalnej wierności przekazu. Urządzenie wspiera najwyższe formaty gęste, w tym PCM do 32-bit/768kHz oraz natywne DSD512. Dzięki dedykowanemu wejściu dla zewnętrznego zegara (np. Matrix Audio SC-1), ND-1 może stać się częścią jeszcze bardziej zaawansowanego systemu dzielonego.



Design, który definiuje nowoczesne Hi-Fi

ND-1 kontynuuje linię stylistyczną „Matrix Design”, charakteryzującą się minimalistyczną elegancją i najwyższą jakością wykonania. Obudowa wykonana z precyzyjnie frezowanego aluminium nie tylko chroni czułe układy przed zakłóceniami, ale również stanowi ozdobę każdego systemu audio. Intuicyjny interfejs z dużym, czytelnym wyświetlaczem oraz fizyczne pokrętło głośności o wysokiej precyzji zapewniają komfortową obsługę na co dzień.



Część kompletnego ekosystemu serii N

Matrix Audio ND-1 został zaprojektowany jako idealny partner dla transportu cyfrowego NT-1 oraz wzmacniacza słuchawkowego NA-1. Razem tworzą one kompletny, profesjonalny system desktopowy, który eliminuje kompromisy w dopasowaniu komponentów, oferując spójność brzmieniową i estetyczną na najwyższym poziomie.



Matrix Audio ND-1 będzie dostępny w sprzedaży od kwietnia 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 12990 PLN.



























źródło: Info Prasowe / MIP