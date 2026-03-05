Matrix Audio SI-1 – Architekt Czystego Dźwięku dla Entuzjastów Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Matrix Audio, wiodący producent innowacyjnych rozwiązań audio, ogłasza globalną premierę SI-1 Audio Grade Network Isolator. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających audiofilach, SI-1 to przełomowe urządzenie, które ma na celu radykalne oczyszczenie sygnału sieciowego, zapewniając niezrównaną czystość i autentyczność brzmienia w systemach Hi-Fi. W erze cyfrowego audio, jakość dźwięku jest często zagrożona przez niewidzialne zakłócenia, takie jak szumy transmisji sieciowej, pętle mas, zakłócenia elektromagnetyczne i jitter. Matrix Audio SI-1 został stworzony, aby skutecznie eliminować te problemy, budując stabilną i bezpieczną „cyfrową przystań” dla sprzętu audio.







Kluczowe Cechy i Innowacje

Aktywna Izolacja Optyczno-Elektryczna: SI-1 wykorzystuje zaawansowaną technologię aktywnej izolacji optyczno-elektrycznej, która całkowicie eliminuje szumy pochodzące z transmisji sieciowej. Zapewnia to integralność sygnału i minimalizuje błędy transmisji.

Dwa Porty RJ45 Gigabit Ethernet: Urządzenie wyposażono w dwa porty RJ45 1Gbps (jedno wejście i jedno izolowane wyjście), co pozwala na elastyczną integrację z różnymi konfiguracjami systemów audio.

Dwa Zegary Femtosekundowe: Precyzyjne taktowanie jest kluczowe dla jakości dźwięku. Dwa zegary femtosekundowe w SI-1 gwarantują ultra-niskie wartości jittera, co przekłada się na wyjątkową precyzję i detaliczność odtwarzanej muzyki.

Liniowy Zasilacz z Transformatorami Toroidalnymi: Wbudowany liniowy zasilacz z dwu-uzwojeniowym, zalewanym transformatorem toroidalnym oraz wieloma regulatorami LDO zapewnia stabilne i czyste zasilanie, co jest fundamentem dla doskonałej jakości dźwięku.

Solidna Obudowa CNC z Aluminium: Obudowa SI-1, wykonana z jednego bloku aluminium w technologii CNC, nie tylko nadaje urządzeniu elegancki i minimalistyczny wygląd, ale także skutecznie chroni wewnętrzne komponenty przed zakłóceniami zewnętrznymi.

Wskaźniki LED z Możliwością Wyłączenia: Diodowe wskaźniki statusu na przednim panelu informują o pracy urządzenia, a ich jasność można regulować lub całkowicie wyłączyć, aby nie zakłócały atmosfery słuchania.

Niezrównana Jakość Dźwięku i Elastyczność Zastosowania: Matrix Audio SI-1 może być zintegrowany w różnych scenariuszach. Może być podłączony bezpośrednio przed urządzeniami audio lub wideo wyposażonymi w port Ethernet, aby izolować je od domowej sieci. Alternatywnie, może znaleźć się między routerem a dedykowanymi przełącznikami sieciowymi audio, pełniąc rolę najważniejszego węzła izolacyjnego. Rezultatem jest głębsze, cichsze tło, z którego muzyka wyłania się z większą klarownością i czystością, pozwalając usłyszeć najczystszy i najbardziej autentyczny dźwięk.



Matrix Audio SI-1 Audio Grade Network Isolator wkrótce będzie dostępny na rynku polskim w cenie detalicznej 2999 PLN z 23% VAT.



























