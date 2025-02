Matrix Audio SS-1 i SS-1 Pro – nieskazitelna jakość transmisji audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio po wprowadzeniu hi-endowych urządzeń takich, jak chociażby streamer MS-1 teraz wprowadza dwa dedykowane dla najlepszych systemów audio switche sieciowe: SS-1 Pro i SS-1. Są to zaprojektowane z dbałością o każdy detal urządzenia, które mają za zadanie zapewnić najwyższą jakość sygnału przesyłanego za pomocą sieci Ethernet tak, aby wydobyć z hi-endowych systemów to, co w nich najlepsze. W SS-1 Pro i SS-1 zadbano o tak ważne elementy jak zasilanie, układ zegara czy sekcję chłodzenia aktywnych elementów tak, aby zapewnić całkowicie bezstratną i pozbawioną jakichkolwiek interferencji transmisję wrażliwych strumieniu cyfrowego audio. To z pewnością bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy posiadają lub rozważają wysokiej klasy źródła cyfrowe i chcą im zapewnić najlepsze warunki działania.







Dwa wbudowane porty 10Gbps typu SFP/SFP+

Oba nowe switche posiadają wbudowane porty SFP/SFP+ o przepustowości do 10Gbps, które dają wybór zastosowania okablowania optycznego lub modułów RJ45 w zależności od potrzeb. Umożliwia to podłączenie zarówno innych urządzeń sieciowych, jak i też cyfrowych odtwarzaczy audio równocześnie poprzez porty SFT uzyskując kompletną izolację galwaniczną pomiędzy urządzeniami muzycznymi a sprzętem i infrastrukturą sieciową. Zabezpiecza to przez przedostawaniem się szumów wysokoczęstotliwościowych oraz innych interferencji przed przedostaniem się do urządzeń audio poprzez złącza masy.



Niezależne złącza Ethernet

W SS-1 i SS-1 Pro umieszczono nie tylko wiele portów Ethernet o prędkości do 2.5Gbps, ale także dwa dedykowane porty o niższej prędkości 100Mbps. Prędkość podłączonych urządzeń audio może być obniżona poprzez podłączenie do tych portów tak, aby obniżyć ilość błędów, jakie mogą powstać podczas transmisji. Jednocześnie wszystkie porty są szeroko rozstawione względem siebie, co umożliwia bezproblemowe użycie dedykowanych do audio kabli sieciowych i jednocześnie zapobiega niepotrzebnemu ich plątaniu. Jednocześnie zastosowano niezależne transformatory dla gniazd Ethernet umożliwiające osiągnięcie pełnej prędkości 10Gbps oraz ekranowane same gniazda. Każdy transformator jest przy tym ekranowany metalową osłoną tak, aby dodatkowo zapewnić ochronę przed interferencjami o częstotliwościach radiowych.



Dedykowane wejścia dla sygnału zegara wzorcowego 10 Mhz w SS-1 Pro

Układ zegara jest niezwykle ważny dla wszystkich elementów w torze cyfrowego audio i switche sieciowe nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Oba switche wyposażono w bardzo precyzyjne układy taktujące, a dodatkowo model SS-1 Pro posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego zegara wzorcowego 10MHz. Zapewnia to możliwość perfekcyjnej synchronizacji wielu elementów cyfrowego toru audio z jednego zegara, co wynosi poziom działania całości na zupełnie nieznany do tej pory poziom. Model SS-1 posiada z kolei bardzo precyzyjny oscylator kwarcowy i starannie zaprojektowany cały układ taktujący tak, aby zapewnić najwyższą jakość sygnału taktującego.



Liniowe zasilanie i bezgłośne chłodzenie

W nowych urządzeniach równie starannie zaprojektowano także układy zasilania. Posiadają one mocno przewymiarowane transformatory (wyższy model SS-1 Pro posiada transformator toroidalny, który z powodzeniem mógłby zasilić mały wzmacniacz audio) oraz zaawansowane regulatory LDO posiadające bardzo niskie poziomy szumów. Przekłada się to bezpośrednio na eliminacje szumów na samych portach Ethernetowych, dzięki czemu mamy na nich sam wysokiej jakości sygnał bez szkodliwych zakłóceń.



Perfekcyjne wykonanie i izolacja mechaniczna

Najnowsze urządzenia posiadają design tożsamy z najnowszymi hi-endowymi urządzeniami Matrix Audio takimi, jak chociażby streamer MS-1. Jednocześnie są one także perfekcyjne wykonane. Zadbano nawet o taki detal, jak zastosowanie specjalnych nóżek antywibracyjnych. Wraz z bardzo sztywną oraz dokładnie wykonaną obudową zabezpieczają one oba urządzenia przed wpływem mechanicznych czynników zewnętrznych, czyli szkodliwych wibracji. Dodatkowo znajdujące się z tyłu diody w urządzeniach można wyłączyć dedykowanym przyciskiem, co na pewno przyda się tym wszystkim, którzy lubią muzyki słuchać nocą.



Switche sieciowe Matrix Audio SS-1 i SS-Pro dostępne są już w sprzedaży, a ich dedykowana cena detaliczna brutto wynosi 4999 oraz 6990 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP