Matrix Audio X-Spdif 3 - Przetwornik dla Nowoczesnych Systemów Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla wszystkich, którzy chcą połączyć komputer, telefon, bądź tablet ze swoim wysokiej klasy przetwornikiem cyfrowo-analogowym Matrix Audio ma nie lada propozycję. Jest nią trzecia już, znacznie ulepszona wersja specjalizowanego interfejsu cyfrowego, który podbił serca wielu entuzjastów. X-SPDIF 3 posiada wejście USB oraz komplet wyjść cyfrowych takich, jak AES/EBU, S/PDIF, Toslink oraz konfigurowalny I2S. A ponadto wspiera, nie tylko gęste formaty takie jak DSD512, czy PCM 768 kHz, ale posiada także zaimplementowaną najwyższej klasy izolację od szumów transmisji USB. Dlatego też to świetna propozycja dla zaawansowanych konfiguracji źródeł cyfrowych, gdzie liczy się uzyskanie najlepszego możliwego brzmienia z wyjścia USB komputera, streamera, czy urządzeń przenośnych.







Zaawansowana transmisja sygnałów cyfrowych

X-SPDIF 3 konwertuje cyfrowy strumień audio z wejścia USB do formatu S/PDIF lub I2S LVDS, dzięki czemu potrafi wyeliminować wiele problemów, jakie tworzy transmisja audio poprzez port USB. Jednocześnie okazuje się świetnym rozwiązaniem, kiedy nasz komputer, telefon lub tablet nie posiada optycznego bądź koaksjalnego wyjścia cyfrowego, a tylko takie wejście mamy do dyspozycji w naszym przetworniku. Innymi słowy, X-SPDIF 3 to konwerter pomiędzy różnymi interfejsami cyfrowej transmisji audio i zarazem zaawansowane urządzenie regenerujące i retaktujące przesyłany sygnał. W trakcie wewnętrznego przetwarzania w X-SPDIF 3 sygnał jest optymalizowany i formowany na nowo tak, aby zapewnić pełną izolację od szumów oraz jittera urządzenia wysyłającego sygnał audio.



Femtosekundowe zegary

W nowym interfejsie, aby zapewnić znakomitą precyzję taktowania sygnału, zastosowano dwa precyzyjne zegary typu „Femto” renomowanej marki Accusilicon. Zastosowano przy tym dwa osobne oscylatory, osobno dla częstotliwości 44.1 kHz oraz osobno dla 48 kHz oraz ich wielokrotności. Jednocześnie specjalnie zaprogramowany układ FPGA dokonuje odpowiednich podziałów częstotliwości oraz sprawuje kontrolę nad przesyłaniem sygnału tak, aby w każdym wariancie zapewnić najlepszą jakość sygnału. Układ FPGA jest dodatkowo zasilany za pomocą niskoszumnego stabilizatora typu LDO tak, aby na żadnym etapie przetwarzania nie wprowadzić dodatkowych zakłóceń do podatnego na interferencje sygnału cyfrowego.



Tryb podwójnego zegara i konwersja między formatami

Dzięki dyskretnie umieszczonym na spodzie urządzenia przełącznikom mamy pełną kontrolę nad tym, jak dokładnie działa X-SPDIF 3. Po pierwsze, możemy wybrać jeden z dwóch trybów pracy zegara tak, aby uzyskać najlepsze zgranie z urządzeniem docelowym (przetwornikiem). Ponadto możliwa jest konwersja pomiędzy formatem DoP (DSD-over-PCM) a formatem natywnym DSD („native”). A to z kolei sprawia, że Matrix Audio X-SPDIF 3 będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą korzystać z DSD (aż do DSD512) a posiadają przetwornik, który przyjmuje ten format tylko w postaci natywej (a nie w enkapsulacji).



Zewnętrzne zasilanie dla maksymalnej izolacji

Matrix Audio X-SPDIF 3 może być zasilany zarówno z USB, jak i z zewnętrznego zasilacza. Jednocześnie o tym, w jakim trybie zasilania pracuje urządzenie informuje nas dioda USB. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość korzystania ze źródeł o niskiej wydolności prądowej zasilania, czyli przykładowo z telefonów. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zewnętrzne zasilanie, którego zastosowanie sprawia także, że odcinana jest szyna zasilania ze złącza USB. A to z kolei zapewnia najlepszą możliwą izolację od interferencji, jakie mogą pochodzić z urządzenia źródłowego. I daje dodatkowo możliwość stosowania specjalizowanych zasilaczy liniowych dla wszystkich tych entuzjastów, którzy chcą dopieścić każdy pojedynczy element swojego systemu audio.



Precyzyjnie wykonana metodą CNC obudowa z aluminium

W tak zaawansowanym urządzeniu, które przetwarza sygnały cyfrowe o wysokich częstotliwościach niezwykle istotna jest kwestia izolacji od zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych oraz izolacji od wibracji. Dlatego też obudowa najnowszego X-SPDIF 3 wykonana jest z jednego bloku aluminium. Blok ten został z niezwykłą precyzją obrobiony za pomocą CNC tak, aby idealnie pomieścić zaawansowany wewnętrzny układ, a przy tym nadać całości niepowtarzalnego a zarazem profesjonalnego wyglądu. Wszystkie gniazda znajdują się na tylnej ściance, z przodu zaś umieszczono jedynie diodę informującą o pracy urządzenia. Górną cześć obudowy zdobi precyzyjnie wygrawerowane logo Matrix Audio, nadając całości dodatkowej finezji i elegancji.



Matrix Audio X-SPDIF 3 jest już dostępny w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2499 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / MIP