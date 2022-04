Maxcom FW22 Classic – klasyka w świetnym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Maxcom – polski producent i dystrybutor elektroniki użytkowej, posiada w swojej ofercie wiele urządzeń, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ważną rolę w portfolio firmy stanowią urządzenia z kategorii wearables. Jedną z propozycji w tym zakresie jest model Maxcom FW22 Classic. Poza wyposażeniem w wiele poszukiwanych przez użytkowników funkcji, jego cechą charakterystyczną jest design nawiązujący do klimatu vintage. Urządzenia z kategorii wearables stale zyskują popularność, a co za tym idzie ich wybór staje się coraz większy.







Różnią się one zastosowanymi rozwiązaniami, ale również designem. W tym zakresie wyróżnia się Maxcom FW22 Classic, którego koperta i pasek przywodzą na myśl lata 90., kiedy prosty, nonszalancki styl był bardzo na czasie. Technologicznie jednak mamy to do czynienia z urządzeniem, które zdecydowanie pasuje do obecnych czasów.



Wykonana z tworzywa koperta modelu Maxcom FW22 Classic wyposażona została w wyświetlacz TFT IPS o rozmiarze 0,96. W jej wnętrzu zainstalowano baterię litowo-jonową o pojemności 200 mAh, która zapewnia do 10 dni korzystania z urządzenia między ładowaniami. Smartwatch ten jest również wytrzymały – charakteryzuje się klasą odporności na pył i wodę – IP68.

Maxcom FW22 wyposażono w szereg czujników, które pozwalają na monitorowanie zdrowia użytkownika. Znajdziemy tutaj między innymi funkcję badania jakości snu, jak również monitor tętna, ciśnienia czy saturacji krwi. Maxcom FW22 Classic posiada także coraz bardziej poszukiwane na rynku rozwiązanie, jakim jest możliwość przeprowadzenia badania EKG.



Ważnym zadaniem każdego smartwatcha jest ułatwienie korzystania ze sparowanego smartfona. Dzięki łączności Bluetooth użytkownik Maxcom FW22 Classic otrzyma za jego pośrednictwem powiadomienia push na temat przychodzących połączeń czy wiadomości. Smartwatch ten współpracuje z aplikacją M Active 2.



Maxcom FW22 Classic dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 99.99 PLN., a w obecnej promocji w cenie specjalnej – 59.99 PLN (tylko w sieci Neonet). W dwóch wersjach kolorystycznych – czarnym i białym.





Funkcje:

Pulsoksymetr, monitor pracy serca, monitor snu, monitor tętna, monitor ciśnienia krwi, tryby sportowe, krokomierz, stoper, powiadomienia o wiadomościach, powiadomienia o połączeniach.

Specyfikacja:

Koperta z tworzywa, wyświetlacz 0.98” IPS TFT, bateria Li-ion 200 mAh, czas pracy do 10 dni, Bluetooth 4.0, klasa wodoszczelności IP 68, aplikacja M Active 2.

































Źródło: Info Prasowe / Maxcom