Maxcom licytuje dla WOŚP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Maxcom, polski producent i dystrybutor elektroniki użytkowej, gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku firma wystawia na aukcję dwa wyjątkowe zegarki Maxcom FW48 Vanad w wersji czarnej i złotej, których paski zostały ozdobione przez ilustratorkę Annę Halarewicz oraz jednego z najbardziej znanych polskich aktorów – Bartłomieja Topę. Firma Maxcom wystawiła na aukcję dwie wyjątkowe wersje smartwatchy FW48 Vanad. Zostały one spersonalizowane i wzbogacone o autografy dwójki osób ze świata sztuki. Co ważne, całkowity dochód z licytacji wesprze konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla okulistyki dziecięcej.







nna Halarewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ilustratorek w Polsce. Jej prace są rozważaniami na temat kobiet, a styl, który reprezentuje jest od razu kojarzony z artystką i jej grafikami. Jest absolwentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do portfolio jej marek, z którymi współpracowała należą m. in. Louis Vuitton, Lancôme czy Dr Irena Eris. Zajmuje się również ilustracją książkową. Wystawiała swoje prace na licznych wystawach w Polsce i za granicą.



Bartłomiej Topa, jeden z najbardziej uznawanych polskich aktorów znany z głośnych ról, m.in. Kapitana Kalickiego w Karbali (reż.K.Łukaszewicz), czy Pana młodego w „Weselu” i sierżanta sztabowego w „Drogówce”, filmach Wojciecha Smarzowskiego.



Łącznie na swoim koncie ma blisko 100 ról w filmach i serialach (m.in. Watacha, Pod Powierzchnią, Skazana) i wiele dubbingów. Teatr to jego wielka pasja. Spektakle, w których obecnie gra to Niezwyciężony (Teatr 6 piętro), Ludzie inteligentni oraz Kolacja dla głupca. Mocno angażuje się też w kampanie społeczne, starając się zwrócić uwagę na problem autyzmu. Żyje w zgodzie z naturą dbając o środowisko.

Specjalny pasek posiada grafikę oraz sygnowanie Anny Halarewicz, a u Bartłomieja Topy jego indywidualny podpis.



Smartwach FW48 Vanad black & gold

FW48 Vanad to moc funkcjonalności zamknięta w niewielkim urządzeniu, a wyjątkowy wyświetlacz AMOLED zapewnia najwyższą jakość i lepszy kontrast. Odporna konstrukcja z IP67 stanowi połączenie sportowego charakteru i delikatnej elegancji. Zegarek sprawdzi się zarówno na sali fitness, siłowni, jak i podczas biznesowego spotkania.



Dodatkowo urządzenie posiada przydatne funkcje krokomierza, czy mierzenia natlenienia i ciśnienia krwi. Co ważne urządzenie pozwala też sprawdzać saturację, monitoruje sen.



Aukcje są dostępne w serwisie Allegro pod linkami:

• Anna Halarewicz: TUTAJ

• Bartłomiej Topa: TUTAJ





































Źródło: Info Prasowe / Maxcom