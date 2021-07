Maxcom rozszerza ofertę o akcesoria do wearables

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka Maxcom stale rozwija swoje portfolio produktowe, aby stawało się jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb konsumentów. Firma rozszerza ofertę w kategorii wearables o akcesoria do smartwatchy. Polska marka Maxcom posiada szeroką ofertę urządzeń z kategorii wearables. Jednym z najbardziej popularnych modeli jest smartwatch FW35 Aurum. Jego obecni i przyszli użytkownicy dostali możliwość jeszcze lepszego dopasowanie go do swoich oczekiwań. Do oferty marki Maxcom trafiło 9 wzorów pasków, które kompatybilne są z opisywanym modelem. Znajdują się wśród nich warianty wykonane z wytrzymałego silikonu, jak również takie, które wykonano w pełni z metalu. Wszystkie modele posiadają certyfikat RoHS i Reach, więc gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.







Maxcom FW35 Aurum

Smartwatch ten jest idealnym towarzyszem każdego, kto lubi aktywny wypoczynek. Sparowany ze smartfonem pozwala wygodnie sprawdzać pogodę, powiadomienia, czy wyświetli informację o przychodzącym połączeniu na dotykowym ekranie o przekątnej 1.4”. Został on wprawiony w stylową i nowoczesną kopertę o dyskretnych ramkach, co zapewnia wygodę obsługi.



W smartwatchu nie mogło zabraknąć zaawansowanych czujników, które monitorują takie parametry jak ciśnienie i saturacja krwi, puls, czy jakość snu. Sprawdzane przez urządzenie dane mogą być wyświetlane w dedykowanej aplikacji, w języku polskim, aby umożliwić analizę stanu zdrowia. Jak na smartwatch przestało, Maxcom FW35 Aurum daje również możliwość monitorowania treningów, aby zapewnić jak najwięcej danych na temat aktywności fizycznej.



Smartwatch ten wyposażono również w szereg funkcji, które ułatwiają korzystanie ze smartfona. Umożliwia m.in. sterowanie aparatem, czy kontrolę nad odtwarzaczem plików muzycznych. Istotnym z punktu użytkowania smartwatcha aspektem jest jego zapotrzebowanie na energię. W przypadku modelu Maxcom FW35 Aurum możliwa jest jego intensywna eksploatacja przez 7 dni bez konieczności podłączania do ładowarki.



Pełna oferta marki Maxcom w kategorii wearables dostępna jest TUTAJ, natomiast oferta akcesoriów znajduje się TUTAJ.



















Źródło: Info Prasowe / Maxcom