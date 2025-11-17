MediaMarkt i Glovo rozpoczynają współpracę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Laptop, małe AGD, smartwatch, czy konsola – to tylko kilka produktów z oferty MediaMarkt, które użytkownicy Glovo już teraz mogą zamówić za pośrednictwem aplikacji. Glovo jest jedyną platformą z kategorii dostaw na żądanie w Polsce, która współpracuje z MediaMarkt i oferuje szeroki asortyment z kategorii elektroniki. Usługa jest dostępna na terenie całego kraju umożliwiając klientom ekspresowe zakupy z dostawą wprost pod drzwi. Współpraca MediaMarkt i Glovo, to odpowiedź na codzienne potrzeby klientów, wynikające m.in. z coraz szybszego tempa życia.







Usługa sprawdzi się zarówno wtedy, gdy brakuje czasu na wizytę w sklepie stacjonarnym czy konieczny jest zakup na ostatnią chwilę, jak i w sytuacjach, gdy dojazd do galerii handlowej nie jest możliwy. Może to być niespodziewana awaria słuchawek podczas pracy zdalnej, zagubiony kabel HDMI tuż przed planowanym wieczorem filmowym czy prezent urodzinowy, o którym przypomnieliśmy sobie zbyt późno.



Szybkie zakupy w MediaMarkt za pośrednictwem Glovo są już dostępne w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdyni, Szczecinie, Zabrzu i Czeladzi, a od przyszłego roku usługa będzie sukcesywnie rozszerzana także o mniejsze miejscowości. Dzięki współpracy klienci zyskują dostęp do około 12 tysięcy produktów z oferty sieci, w tym małego sprzętu AGD, komputerów i akcesoriów komputerowych, smartphonów, sprzętu gamingowego i gier, czy zabawek. W dostawie dostępne są artykuły o wadze do 15 kg. Na zamówienie poczekamy do godziny, chociaż często zakupy pojawiają się u klienta wcześniej – w zależności od adresu dostawy czy aktualnego natężenia ruchu.



Elektronika wkracza do aplikacji delivery

MediaMarkt jest pierwszą siecią sklepów ze sprzętem RTV/AGD i elektroniką użytkową w Polsce, która oferuje swoim klientom zakupy w aplikacji q-commerce. Są one dostępne wyłącznie za pośrednictwem Glovo. Pierwsze testy w Warszawie

W ramach pilotażu usługi w Warszawie zamówienia przygotowywane są średnio w 30 minut, a wśród najczęściej zamawianych produktów do tej pory znalazły się akcesoria takie jak kable, ładowarki i zasilacze oraz małe RTV, AGD i elektronika użytkowa. Najdroższy produkt, jaki dotychczas trafił do klienta to smartwatch Apple Watch, ale wśród zamówień znalazły się także m.in. odkurzacz bezprzewodowy czy monitor.



Rozwój modelu multicategory

MediaMarkt i Glovo współpracują także na innych rynkach – w Hiszpanii szybkie dostawy działają od 2022 roku, a we Włoszech są dostępne od lutego. Co więcej, na wszystkich rynkach, na których jest obecne Glovo segment elektroniki rośnie na poziomie 50 proc. Rok do roku. Globalnie, q-commerce to obecnie najszybciej rosnący obszar biznesu Glovo. W Polsce już 20 proc. Zamówień pochodzi spoza gastronomii, a wybrane segmenty oferty, jak w przypadku artykułów dla domu, w 2024 roku wzrosły ponad dwukrotnie. Za pośrednictwem aplikacji dostępny jest szeroki wybór produktów z wielu kategorii – użytkownicy już dziś mogą zamówić zakupy spożywcze, karmę dla zwierząt, artykuły dla dzieci, kosmetyki czy bukiet kwiatów, a w planach jest dalsze poszerzanie oferty.













źródło: Info Prasowe - Glovo