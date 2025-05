Meet at Rift nadciąga do Krakowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyobraź sobie miejsce, gdzie cosplayerzy robią show, gracze grają lanowo, twórcy witają się z fanami, a cały Kraków przez dwa dni mówi językiem gamingu. Brzmi dobrze? To Meet at Rift – festiwal Riotowej zajawki, który po raz pierwszy wjeżdża do stolicy Małopolski. 17 i 18 maja Mała Hala TAURON Areny zmieni się w centrum wszystkiego, co kochasz: League of Legends, VALORANT, cosplay, esport, twórcy i czysta frajda. Sercem tegorocznego festiwalu będą emocjonujące playoffy Rift Legends Mistrzostw Polski w League of Legends. W sobotę rozegrany zostanie półfinał drabinki przegranej, a w niedzielę poznamy zwycięzcę wielkiego finału. O tytuł zawalczą cztery drużyny: dobrze znane Zero Tenacity, powracające w wielkim stylu Back2TheGame, drużyna Fajnie Mieć Skład, której kapitanem jest popularny streamer Artur „Rybson” Gębicz, oraz Forsaken – profesjonalna grupa, która tym razem zaprosiła do gry influencerów takich jak Cinkrof czy Kaseko. Skład finałowych spotkań poznamy na kilka dni przed wydarzeniem, ale już dziś wiadomo, że emocji nie zabraknie.







Cosplay bez granic

Meet at Rift to jednak znacznie więcej niż esport. To święto całej społeczności, której pasją są gry i wszystko, co z nimi związane. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie jak zawsze konkurs cosplay. Tegoroczna edycja niesie za sobą przełom – po raz pierwszy zrezygnowano z obowiązku samodzielnego przygotowywania strojów. Uczestnicy mogą zaprezentować kreacje zakupione lub wypożyczone, dzięki czemu wydarzenie otwiera się na jeszcze szersze grono pasjonatów. Choć konkurs pozostaje ogólnopolski, liczba miejsc została zwiększona, a organizatorzy podkreślają, że stawiają na autentyczność, ekspresję i dobrą zabawę.



Twórz, graj i wygrywaj – strefy, które pozwalają doświadczyć świata Riot Games

Wśród licznych atrakcji znajdzie się również przestrzeń do wspólnej twórczości i relaksu. Strefa Kreatywna zaprosi uczestników do udziału w warsztatach, podczas których będzie można stworzyć własne gadżety inspirowane światem League of Legends i VALORANT-a. To niepowtarzalna okazja, by coś zabrać ze sobą – nie tylko w pamięci, ale i dosłownie. Z kolei w strefie Non Stop Gaming na odwiedzających czekać będzie ponad 40 stanowisk do wolnej gry. To właśnie tu będzie można poczuć atmosferę prawdziwego LAN-a, wziąć udział w mini-turniejach i wygrać nagrody – bez względu na poziom zaawansowania.



Nieodłącznym elementem każdej edycji Meet at Rift są także spotkania z najpopularniejszymi twórcami internetowymi. Influencerzy, streamerzy i youtuberzy pojawią się w Krakowie, by spotkać się ze swoją społecznością, porozmawiać, zrobić zdjęcie, a czasem po prostu pograć wspólnie z fanami. Lista gości oraz harmonogram spotkań zostaną ogłoszone na kanałach społecznościowych festiwalu w nadchodzących tygodniach.



Marki, które grają fair

Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia partnerów, którzy od lat aktywnie angażują się w świat gamingu. Alior Bank i Mastercard po raz kolejny wspierają Meet at Rift, promując Konto dla Graczy z kolekcjonerskimi kartami z bohaterami z Runeterry – Ashe, Lulu i Renektonem. Użytkownicy konta mogą zdobywać punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile i wymieniać je na atrakcyjne nagrody.



Do grona partnerów dołącza w tym roku również Garnier, marka oferująca szeroki asortyment produktów do codziennej pielęgnacji. Debiutując w roli partnera gamingowego wydarzenia tej skali, Garnier podkreśla znaczenie dbania o skórę również dla graczy. Na miejscu obecne będą także partnerzy technologiczni: G-Master by iiyama – marka monitorów stworzonych z myślą o najbardziej wymagających graczach, oraz Yumisu – producent foteli komputerowych znanych z wysokiej jakości wykonania, ergonomicznego designu oraz komfortu, który docenią wszystkie osoby spędzające długie godziny przy biurku.





























źródło: Info Prasowe - Meet at Rift