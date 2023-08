Megadeth gwiazdą Wargaming Metal Fest

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wargaming z dumą ogłasza elektryzującą współpracę z legendarną kapelą metalową – Megadeth. Wydarzenie muzyczne o nazwie Metal Fest wniesie do rozgrywki piorunującą moc metalu w aż czterech grach: World of Tanks Modern Armor, World of Tanks Blitz, World of Warships i World of Warships: Legends. Zespół rozpoczyna wirtualny koncert 28 sierpnia. Festiwal Metal Fest będzie prawdziwą celebracją tego gatunku muzycznego, która wprowadzi do gry głosy członków zespołu - frontmana Megadeth, Dave’a Mustaine’a, Jamesa Lomenzo, Dirka Verbeurena oraz Kiko Loureiro. Dodatkowo, do gier dodany zostanie szereg przedmiotów kosmetycznych, w tym czołgi i okręty, misje i wyzwania, zintegrowane utwory i wiele więcej.







Kluczowym elementem współpracy jest wprowadzenie do gry ikonicznej maskotki zespołu, Vica Rattleheada, który zaliczy swój debiut w grze wideo dzięki przeniesieniu go do gry w pełnym trójwymiarowym wydaniu i unikatowemu udźwiękowieniu.



“To pierwszy raz, kiedy nasze wizerunki zostały uwiecznione w grach wideo! Co więcej, nasza maskotka uwolniła swój własny głos, dodając jeszcze więcej metalowego szaleństwa do produkcji. Przygotowaliśmy ponad 350 mrożących krew w żyłach linii dialogowych, dzięki którym gracze znajdą się w oku cyklonu, kiedy będziemy dowodzić podczas bitew. Mamy czołgi, mamy okręty wojenne i jesteśmy gotowi na Wargaming Metal Fest!” – mówi Dave Mustaine, lider Megadeth





World of Tanks Modern Armor - 29 sierpnia – 25 września 2023

Ukończenie wyzwań pozwoli graczom odblokować szereg nagród inspirowanych zespołem Megadeth. Dwa nowe czołgi stworzone w oparciu o okładki albumów “Peace Sells…but Who’s Buying?” oraz “The Sick, The Dying… and the Dead!” pojawią się w sklepie. Vic Rattlehead zadebiutuje jako ekskluzywny Dowódca 3D, podczas gdy Dave Mustaine, James Lomenzo, Dirk Verbeuren i Kiko Loureiro będę dowodzić czołgami, prowadząc graczy swoimi unikatowymi i charyzmatycznymi głosami. Czołgiści będą mogli też posłuchać dwóch utworów Megadeth ("Soldier On!" i "Peace Sells") w garażu, jeżeli wejdą w posiadanie czołgów Megadeth – podkręcając adrenalinę bitwy dzięki czystej mocy rocka.



Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ.





World of Tanks Blitz - 29 sierpnia – 3 września 2023

Gracze World of Tanks Blitz mogą dołączyć do akcji dzięki dedykowanej misji Megadeth, której ukończenie nagrodzi ich ekskluzywnymi nagrodami, takimi jak statyczne i animowane kamuflaże inspirowane albumami Megadeth, unikatową skórkę czołgu Chieftain Mk. 6 stworzoną na podstawie albumu „Peace Sells…but Who’s Buying?”, awatary i przedmioty kolekcjonerskie. Dokładna replika gitary Dave’a Mustaine’a nada wyjątkowej atmosfery hangarowi, w czasie, gdy graczy będą wyruszali na przepełnione metalowym chaosem bitwy.



Dodatkowe informacje można znaleźć W TYM MIEJSCU.





World of Warships PC - 28 sierpnia – 13 września 2023

Gracze World of Warships dołączą do misji specjalnej, której zwieńczeniem będzie zyskanie dostępu do ekskluzywnych kapitanów. Dave Mustaine zostanie uwieczniony jako dowódca okrętu. Vic Rattlehead również dołączy do załogi, wydając rozkazy swoim złowieszczym głosem. Ostateczną nagrodą będzie naszywka „Death Ray Patch”, którą otrzymają władcy mórz, aby podkreślić swoją prestiżową, metalową reputację.



Co więcej, dwa specjalne zestawy zostaną udostępnione dowódcom. Gracze, którzy weszli w posiadanie paczki “Megadeth: Set the Seas Afire” otrzymają też okrutny krążownik „Rattlehead” inspirowany okładką albumu „Rust in Peace” jako bonus. Grając tym okrętem, utwór „Tornado of Souls” z tego samego albumu będzie nadawała emocji intensywnym starciom morskim.



Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ.



World of Warships Legends - 28 sierpnia – 2 października 2023

Gracze World of Warships: Legends również zostaną nagrodzeni krążownikiem „Rattlehead”. Korzystając z niego, dowódcy będą mogli wcielić się zarówno w Dave’a, jak i Vica. Co więcej, na graczy czeka też tematyczna naszywa i flaga, na których widnieje logo kapeli i głowa Vica, co podkreśli lojalność kapitanów wobec tych legend metalu.



Szczegóły dostępne pod TYM ADRESEM.















Źródło: Info Prasowe - Wargaming