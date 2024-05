Mercury Research - Znaczny wzrost udziałów w rynku procesorów AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercury Research opublikowało raport podsumowujący dostawy procesorów w 1 kwartale 2024 roku i wskazało na znaczne wzrosty udziałów AMD w rynku w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku potwierdzając tym samym rosnący popyt na procesory AMD EPYC 4 generacji oraz Ryzen serii 8000. Podsumowując, udział w przychodach w obszarze procesorów serwerowych wzrósł o 5.2 punktu procentowego rok do roku i 1,2 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału, co przełożyło się na rekordowe 33%. Zgodnie z informacjami podanymi w trakcie przedstawiania wyników finansowych AMD wzrosty te są napędzane rosnącą liczbą wdrożeń wśród dużych firm oraz chmur obliczeniowych.









- Z kolei wśród procesorów dla komputerów klienckich udział w przychodach wzrósł o 3,8 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku oraz o 1 punkt na tle poprzedniego kwartału. Wynika to z niemal podwojonej sprzedaży mobilnych procesorów Ryzen oraz wprowadzenia laptopów z procesorami Ryzen serii 8040.

- Udział w rynku procesorów serwerowych AMD wzrósł o 5,6 punktu procentowego w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej i 0,5 punktu w porównaniu do zeszłego kwartału.

Udział w rynku CPU AMD dla systemów klienckich wzrósł odpowiednio o 3,6 i 0,4 punktu.

- Zarówno udział w rynku procesorów dla laptopów i komputerów stacjonarnych wzrósł znacznie rok do roku, choć kwartał do kwartału udział mobilnych CPU obniżył się o 1 punkt z uwagi na spadek dostaw dla budżetowych systemów komputerowych.





















źródło: Info Prasowe - AMD